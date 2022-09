Heidelberg lancia la nuova generazione Speedmaster SX10

“Perfetta sotto ogni aspetto” è lo slogan per il lancio sul mercato della Heidelberg Speedmaster SX 102 di nuova generazione dell’azienda, che è stata migliorata in linea con le esigenze del mercato. Questa macchina da stampa è destinata principalmente alle tipografie commerciali che richiedono un alto livello di produttività e una stampa in bianca e volta di alta qualità. Le aree di utilizzo tipiche vanno dalle brochure e dai prodotti di stampa commerciale agli inserti per l’imballaggio farmaceutico, e quindi includono applicazioni che coinvolgono materiali molto sottili che devono essere prodotti in un unico passaggio.

Il modello base offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, con configurazioni che si estendono fino a una macchina in bianca e volta Push to Stop autonoma. La nuova disponibilità di formato 92 (650 x 940 millimetri) riduce i costi delle lastre di stampa fino al 20% rispetto al tradizionale formato 102 (720 x 1.020 millimetri), anch’esso disponibile. Questa è una considerazione economica fondamentale, soprattutto in considerazione del forte aumento dei prezzi delle materie prime.

Per i clienti solo vantaggi con i sistemi trasferiti dalla tecnologia Speedmaster XL

La nuova Speedmaster SX 102 è progettata come una macchina da stampa scalabile. A seconda della gamma di applicazioni e delle esigenze di produzione e automazione, il modello base, già dotato della collaudata tecnologia Heidelberg per bianca e volta, può essere ordinato con molti altri sistemi di supporto trasferiti dalla tecnologia Speedmaster XL. Questi includono Intellistart 3, Intelliline, Intellirun, Wash Assistant, Powder Assistant e molti altri ancora. Se necessario, la configurazione può essere estesa fino a Push to Stop per la stampa autonoma. Con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, i sistemi di assistenza digitale consentono anche un’ulteriore significativa riduzione del numero di interventi manuali da parte degli operatori. Oltre a risparmiare tempo, si riducono anche gli errori. Grazie al Prinect Press Center XL 3 e al flusso di lavoro Prinect, la Speedmaster SX 102 può essere completamente integrata nel flusso di lavoro generale di una tipografia, garantendo una gestione efficiente dei dati, preimpostazioni precise, dati di produzione aggiornati e report informativi. Anche l’alimentatore Preset Plus e il sistema di uscita usano la tecnologia XL, unitamente ad altre soluzioni collaudate. La velocità massima di stampa è di 14.000 fogli all’ora in modalità bianca e volta.

Un nuovo concetto ergonomico combinato con Heidelberg User Experience

La Speedmaster SX 102 presenta un design innovativo ed ergonomico con una nuova balconata e protezioni che provengono anch’esse dalla serie Speedmaster XL. La User Experience (UX) Heidelberg offre al personale un ambiente di lavoro moderno. L’ergonomia end-to-end si estende al funzionamento di ogni singolo componente. Semplificando la vita agli operatori con la sua navigazione molto intuitiva, il Prinect Press Center XL 3 con sistema operativo Speedmaster offre risultati prevedibili e migliora le prestazioni. I vari sistemi di misurazione del colore Prinect disponibili si concentrano sulla stabilità del colore riproducibile e sul minimo spreco di carta.

“Con la nuova Speedmaster SX 102, sottolineiamo ancora una volta la nostra leadership tecnologica”, afferma Stefan Hasenzahl, Head of Product Management di Heidelberg. “I nostri clienti avranno il vantaggio di usare una macchina da stampa scalabile che può essere completamente integrata e, se necessario, adattata alle loro precise esigenze utilizzando tutta una serie di sistemi di supporto consolidati già impiegati nelle nostre soluzioni Speedmaster XL”, aggiunge.

Il formato Heidelberg 102 è una scelta popolare da decenni

Heidelberg offre il formato 102 sin dal 1975. Anche in questo segmento è leader di mercato con un certo margine. Ad oggi, l’azienda ha venduto oltre 100.000 unità di stampa e verniciatura in questo formato. “Sono fiducioso che continueremo questa storia di successo con la nuova Speedmaster SX 102. La macchina da stampa rende le soluzioni high-tech accessibili a moltissime tipografie, che potranno avvantaggiarsi della rete di assistenza più ampia ed efficiente del settore”, conclude Hasenzahl.