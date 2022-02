Uteco, leader mondiale nella produzione di macchine per la stampa e il converting, lancia la sua nuova immagine aziendale e il nuovo logo: un passo importante nella direzione di un rafforzamento del proprio posizionamento strategico globale

Uteco, azienda italiana leader mondiale nella produzione di macchine per la stampa e il converting, è una realtà con radici profonde che vanta una storia trentennale di successi. Per l’azienda, essere italiana significa design, passione e collaborazione che consentono di garantire un’alta qualità ingegneristica, con creatività e flessibilità. Sono queste le caratteristiche con cui l’azienda vuole differenziarsi e lanciare un nuovo approccio al mercato: “Join the Flex-Converting”.

Oggi Uteco vuole proporsi sul mercato con un piano rinnovato di tutte le sue attività che coniuga una prospettiva sempre più globale con una presenza locale, al fianco dei propri clienti, per assisterli tempestivamente con prodotti e soluzioni personalizzate secondo le loro esigenze.

Con una dimostrata capacità di anticipare le esigenze del mercato e una chiara visione delle tendenze del futuro, l’azienda si dichiara pronta ad affrontare le nuove sfide, specialmente quelle imposte dalla crisi climatica e ambientale.

L’industria del packaging sta sperimentando un periodo di rapida trasformazione. In un simile scenario, per Uteco è fondamentale approcciare in maniera proattiva tale crisi con una vision chiara, affiancando i propri clienti per proporre soluzioni innovative in grado di rispondere alle esigenze sempre maggiori di efficienza, digitalizzazione, produttività ed attenzione alla sostenibilità.

È in questo contesto che Uteco ha aggiornato la sua immagine e il suo brand, come segno di ulteriore slancio verso il futuro e volontà di porsi alla guida del cambiamento.

Il gruppo si rinnova, rafforzando la propria identità aziendale, per valorizzare a livello globale il brand Uteco nell’ambito del packaging. Con la sua nuova veste grafica, Uteco intende infatti consolidare il proprio posizionamento nel mercato mondiale della stampa flessografica, rotocalco, ibrida e digitale, dell’accoppiamento e della laminazione.

Un’immagine nuova che esprime allo stesso tempo un profondo percorso di rinnovamento di tutte le sue attività: Uteco intende proporre ai suoi clienti prodotti sempre più innovativi, automatizzati, tecnologici, una gamma di offerta sempre più ampia e nuovi servizi evoluti.

Fino a oggi, il logo Uteco era grigio metallizzato e rosso, con riflessi morbidi e tridimensionali. Nella nuova immagine la neutralità del colore grigio viene abbandonata per lasciare spazio a un nuovo tono di blu, colore che vuole comunicare affidabilità, ma soprattutto la fiducia e lealtà dell’azienda verso i clienti. Parallelamente, il simbolo rosso elicoidale viene ridimensionato e declinato in un breve accento rosso, il segno lasciato dalla passione e dalla forza di volontà delle persone che compongono l’azienda, e vuole porre l’attenzione su ‘eco’ ad indicare l’impegno comune verso un futuro più sostenibile.

Il logo oggi è più moderno, chiaro e semplice, è ridotto ai suoi elementi essenziali e presentato con un nuovo design. Coniugando elementi del passato con tratti di modernità, esso rappresenta proprio la capacità dell’azienda di fondarsi su radici profonde, per disegnare un futuro fatto di dinamismo e di capacità innovativa, e la volontà di trasferire al mercato tutti i valori in cui crede.

Primo tra tutti la sostenibilità, che per Uteco significa operare con integrità. Da una parte, creando relazioni di fiducia e durature sia con i clienti sia con i partner commerciali; dall’altra, ideando e sviluppando soluzioni sostenibili a livello ambientale, in un clima di lavoro inclusivo e accogliente.

Poi l’innovazione, che si traduce nel guardare al futuro in maniera pragmatica, immaginando per la prossima generazione di imprese soluzioni integrate e innovative che facciano davvero la differenza oggi, e che siano capaci di anticipare le esigenze di domani.

Uteco ha una storia aziendale e una formazione consolidate, che sono il risultato del contributo attivo, della dedizione e della professionalità delle sue persone. Sul mercato, si propone come un partner affidabile e impegnato a raggiungere l’eccellenza negli standard di qualità e robustezza. Uteco mantiene le sue promesse perché crede nei risultati.

Con la nuova immagine, Uteco vuole inoltre rafforzare la cooperazione, intesa come l’attitudine all’apertura nei confronti dei clienti, che sono la priorità in tutto il percorso: dalla vendita del prodotto più adatto alle specifiche esigenze, ai servizi di assistenza e di consulenza post-vendita.

Infine, la passione: Uteco è un’azienda guidata dall’entusiasmo delle persone che collaborano attivamente come una squadra che condivide un sincero impegno nel proprio lavoro, da team di professionisti che si applicano per raggiungere risultati di valore e creare soluzioni efficaci.

In questo modo, la nuova immagine vuole essere una sintesi di tutti questi valori, a rappresentazione di un gruppo di professionisti agili che puntano a costruire nuovi percorsi positivi per il futuro dell’azienda e del mondo del converting. Le sue caratteristiche, volutamente minimaliste e dirette, ricordano che Uteco va dritta al punto, sempre.