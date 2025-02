Op Primo Sole sale sul podio del premio Best Fruit&Veg Box 2025

Lo scorso 5 febbraio sono stati proclamati a Fruit Logistica i vincitori della seconda edizione del contest ideato dal Consorzio Bestack e promosso in partnership con myfruit.it e CSO Italy dedicato ai packaging in cartone ondulato più innovativi ed efficaci in ortofrutta: tre i premi per categoria e un vincitore assoluto

È la vaschetta in cartone ondulato della linea Greentose di Op primo Sole la confezione sul podio della seconda edizione del Best Fruit&Veg Box, il contest ideato dal Consorzio Bestack e promosso insieme a myfruit.it (media partner) e CSO Italy (strategic partner), dedicato ai packaging di cartone ondulato più innovativi ed efficaci del settore ortofrutticolo.

La novità di questa seconda edizione, più strutturata e coerente, è che il premio è suddiviso in tre categorie – Trasporto, Unità di Vendita, Ricorrenza/occasioni speciali – ognuna con il proprio vincitore.

La giuria tecnica del contest era composta da Michele Bondani (fondatore e Ceo Packaging in Italy), Rossella Brenna (consulente di direzione e socia fondatrice dell’Associazione Donne del Retail), Roberto Paltrinieri (presidente e client success manager di Proxima), Elisa Macchi (direttrice del CSO Italy), Raffaella Quadretti (direttrice di myfruit.it) e Claudio Dall’Agata (direttore del Consorzio Bestack). Insieme a loro è stato chiamato ad esprimersi anche un settimo giudice, ovvero il pubblico del web e dei social, che complessivamente ha espresso 740 voti unici.

I tre premi per categoria

Sono 16 le confezioni innovative selezionate per la fase finale del concorso, messe a punto da altrettante aziende del settore ortofrutticolo. Tre le categorie di packaging premiate, in base alla destinazione e funzione d’uso della confezione.

Imballaggi di trasporto – solidi, pratici e rispettosi dell’ambiente: vince in questa categoria l’OP Solco Maggiore con il packaging del Cavolfiore della Piana del Sele Igp. Il premio, si legge nelle motivazioni della giuria, va “alla capacità di costruire un progetto organico di packaging in grado al contempo di tenere conto delle necessità logistiche del settore e di valorizzare l’esposizione del prodotto a punto vendita, attraverso una efficace realizzazione contenitiva e cromatica”.

Unità di vendita – perfetti per la praticità di tutti i giorni: si aggiudica il premio Op Primo Sole con la vaschetta in cartone ondulato della linea Greentose. Motivazioni: “Per la costruzione e la realizzazione di un packaging coerente con il nuovo progetto commerciale e di brand, fondato su una specifica innovazione di prodotto, innovativo nel layout, chiaro nella comunicazione, orientato ai nuovi stili di vita e alle nuove generazioni”.

Confezioni per ricorrenze e occasioni speciali – eleganza e creatività per i momenti più importanti: a trionfare in questo caso è l’azienda Ortonatura con la gift box dei prodotti trasformati a marchio Melanzì. Vince “per la realizzazione di una confezione di grande apprezzamento per il consumatore finale, che allo stesso tempo allarga l’offerta commerciale dell’azienda e contribuisce a elevarne notorietà e posizionamento”.

Packaging di Greentose vincitore assoluto

Visti i voti complessivi, di giuria, pubblico del web e pubblico a Fruit Logistica, Op Primo Sole con la sua confezione di ortaggi di stagione e di nicchia a marchio Greentose si aggiudica il primo premio assoluto del contest Best Fruit&Veg Box. Una vaschetta in cartone ondulato che si contraddistingue per la capacità di fare comunicazione: colorata, come le stagionalità dei prodotti, sostenibile, come il prodotto e l’intero progetto, e interattiva. “Il fondo del vassoio è infatti da colorare -. spiega Francesca Appio, responsabile amministrativa e della comunicazione di Op Primo Sole, che ha ritirato il premio a Berlino -: è il mezzo che abbiamo scelto per parlare ai più piccoli di ortofrutta, utilizzando le due eroine che sono parte del brand per interagire con le giovani generazioni”.

“Il ruolo di imballaggi e confezioni in ortofrutta sta continuando ad aumentare a velocità crescente – commenta il direttore di Bestack Claudio Dall’Agata -. Basti pensare, per prima cosa, che oggi il confezionato ha un’incidenza del 46% a valore e del 38% a volume sulla categoria: questo dato dimostra che il packaging non solo aggiunge valore al prodotto, ma contribuisce anche all’incremento del prezzo medio, grazie a una maggiore componente di servizio. Secondo: occorre smentire due falsi miti. Con il packaging in cartone rinnovabile, riciclabile e Attivo si riduce lo spreco alimentare, perché si protegge meglio il prodotto e la sua shelf life, con conseguenti benefici sulla sostenibilità. Inoltre con il packaging si guadagna più di quanto si spende, perché il prezzo riconosciuto dal consumatore è superiore al costo del packaging. Per questo dobbiamo continuare a innovare sulle confezioni nelle loro diverse forme, per la sostenibilità economica dell’ortofrutta italiana. Per questo continueremo a far crescere questo concorso con il supporto dei nostri partner. Abbiamo riscontri crescenti e nuove idee per coinvolgere il mercato e i consumatori”.