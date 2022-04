Sono finalmente aperte le iscrizioni alla 26esima edizione degli European Carton Excellence Awards, il più prestigioso concorso europeo per il packaging in cartone che celebra il miglior design sostenibile.

Gli awards, promossi da Pro Carton e dall’Associazione Europea dei Produttori di Astucci in cartoncino (ECMA), esortano i partner di tutta la supply chain a esibire i packaging più innovativi realizzati con il cartone, il materiale ecologicamente più bilanciato.

Gli awards si suddividono in quattro categorie:

Packaging generale – Fibra vergine Packaging generale – Fibra riciclata, Packaging Food & Drink – Fibra vergine Packaging Food & Drink – Fibra riciclata, oltre a riconoscimenti speciali per l’innovazione, la sostenibilità (precedentemente noto come il “Save the Planet Award”) Il tanto ambito “Cartone dell’Anno”.

Infine, il pubblico avrà l’opportunità di votare la confezione preferita che vincerà il premio “Public Award” e verranno, inoltre, selezionati i vincitori del “Platinum Award” e del “Gold Award”.

I vincitori verranno selezionati da un prestigioso panel di esperti del packaging, che rivestono diverse cariche d’interesse all’interno della catena di valore del mondo del cartone. Il panel valuterà ogni opera rispetto ai vari criteri, tra cui il design grafico e strutturale, le tecniche di produzione, l’efficienza in termini di costi, l’aspetto ecologico, l’innovazione e la convenienza.

Oltre 25 anni di eccellenza nel mondo del cartone

La scorsa edizione ha celebrato i venticinque anni degli awards con una moltitudine di straordinarie presentazioni provenienti da tutta l’Europa. Il tanto ambito premio “Cartone dell’Anno” è stato assegnato a Durero Packaging (designer strutturale) e Holmen Iggesund (produttore di cartone) per Bodegas Balsamic, una straordinaria confezione regalo che rende omaggio alle origini spagnole di Toro Albalà, proprietario del brand, grazie al sistema di chiusura autonoma suddiviso in quattro parti che, una volta aperto, prende la forma di un ventaglio spagnolo ed è caratterizzato da una raffinatissima finitura color nero opaco con dettaglio in rilievo.

Il “Public Award” 2021 è andato a WestRock e Metsä Board per il tubo gigante di forma esagonale degli Smarties. Il design, che è parte della strategia del marchio Nestlé per rendere tutte le sue confezioni riciclabili o riutilizzabili entro il 2025, è caratterizzato da una confezione priva di plastica e realizzata interamente in cartoncino riciclato con tappo integrato in cartone.

Sono stati premiati anche Cardbox Packaging e Stora Enso che si sono aggiudicati il premio per l’innovazione del cucchiaio Karlo: uno straordinario cucchiaio di cartone sapientemente realizzato per far fronte al divieto di utilizzo di posate in plastica monouso dell’UE. Inoltre, i vincitori del premio per la sostenibilità sono stati Graphic Packaging International e BillerudKorsnäs per la realizzazione del vassoio sostenibile per hamburger che garantisce la massima freschezza e conservazione del prodotto senza riversamenti.

“Qui a Pro Carton promuoviamo gli aspetti sostenibili e l’eccellenza del cartone e lo facciamo anche grazie agli straordinari European Carton Excellence Awards. Nonostante io mi sia unito all’azienda solo ad ottobre 2021, seguo gli awards da anni e rimango sempre sbalordito dalla qualità delle presentazioni e dalla versatilità delle confezioni in fibra. Non vedo l’ora di ammirare la creatività e la funzionalità delle opere che verranno presentate durante l’edizione del 2022”, ha detto Winfried Muehling, direttore generale di Pro Carton.

Qui il link per registrarsi all’European Carton Excellence Awards: https://www.procarton.com/awards/european-carton-excellence-award/