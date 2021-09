Pro Carton European Carton Excellence Awards 2021: svelati i vincitori

Il premio più ambito d’Europa nel settore del cartone e del cartoncino ha festeggiato i 25 anni di eccellenza e annunciato i vincitori del 2021

I giudici dell’European Carton Excellence Awards 2021 hanno incoronato Bodegas Balsamic di Durero Packaging come Carton of the Year.

Il vincitore di quest’anno è stato annunciato durante la cerimonia virtuale “Carton Awards E-vent”, tenutasi il 6 settembre, ospitata da Pro Carton, l’Associazione Europea dei produttori di cartone e cartoncino, in collaborazione con l’Associazione Europea dei produttori di scatole pieghevoli in cartoncino (ECMA).

Bodegas Balsamic è un elegante pacchetto regalo per la bottiglia in cristallo di Bodegas Toro Albalà, aceto balsamico spagnolo invecchiato, ed è stata scelta come “Carton of the Year” per la sua estetica e il suo design strutturale unici. L’opera, realizzata in cartoncino Holmen Iggesund, esprime perfettamente le origini del brand: il packaging si apre in modo da ricordare un ventaglio spagnolo. Inoltre, la stampa in rame a caldo all’interno della confezione riflette i fiori di garofano tipici di Cordoba, dove ha sede il brand e l’effetto del fiore che sboccia è ulteriormente accentuato dal motivo esterno alla confezione, che rispecchia l’apertura di un fiore.

Per celebrare il 25° anniversario dei premi, a WestRock è stato riconosciuto un nuovo Champions’ Trophy: con un totale di cinque vittorie, il trasformatore di cartone è stato lodato per aver vinto l’ambito riconoscimento Carton of the Year il maggior numero di volte dal 1997.

Il premio per l’innovazione è andato a Karlo Spoon, di Cardbox Packaging con cartoncino di Stora Enso. L’opera è stata prodotta in risposta al divieto dell’Unione Europea riguardante le stoviglie in plastica monouso, per offrire ai ristoratori una soluzione sostenibile e interamente riciclabile: il design altamente innovativo e pieghevole da creare un cucchiaio estremamente resistente, che può essere applicato a un prodotto o inserito in un coperchio.

Il premio Save the Planet, destinato al prodotto che riduce notevolmente o elimina i materiali a base fossile, è stato conferito a Graphic Packaging International e BillerudKorsnäs per la PaperSeal® MAP Tray Burger Solution, che riduce dell’80% l’utilizzo di plastica monouso, offrendo un’alternativa green rispetto alle tradizionali vaschette MAP. Oltre a essere interamente riciclabile, la vaschetta è realizzata da una risorsa rinnovabile: cartoncino prodotto da foreste scandinave gestite in modo sostenibile. Inoltre, essendo sigillata, la vaschetta mantiene le sue funzionalità, riducendo perdite e contaminazioni e garantendo la freschezza dei prodotti.

Vincitori 2021:

Cibo e bevande – Fibra vergine

Graphic Packaging International si è anche aggiudicata un riconoscimento di categoria, emergendo come vincitore nella classifica “Cibo e bevande – Fibra vergine” con il Mergulo Plant Based Butter Carton che utilizza il materiale di MM Board & Paper: il cartone consente al brand di imballare i suoi prodotti in modo da riflettere la sua etica naturale e sostenibile. È realizzato in cartone riciclabile e biodegradabile privo di polietilene, utilizzando una costruzione monoblocco per ottimizzare l’uso dei fogli e ridurre gli sprechi. Il packaging viene fornito non montato per limitare le emissioni di CO 2 durante il trasporto.

Cibo e bevande – Fibra riciclata

Fruit Basket di MM Neupack e MM Board & Paper ha vinto nella categoria “Cibo e bevande – Fibra riciclata” per la sua capacità di conservare e trasportare con efficacia frutta fresca: la confezione è realizzata in cartoncino flessibile che si adatta a frutti di diverse dimensioni e ai requisiti specifici del cliente. Inoltre, l’innovativo packaging è caratterizzato da maniglie rotonde integrate che conferiscono l’aspetto di un piccolo cestino, mentre la soluzione riciclabile è progettata in modo creativo per consentire ai consumatori di vedere il prodotto dalla parte superiore della confezione, nonché attraverso i fori di areazione su ciascun lato.

Packaging generale – Fibra vergine

Lo splendido GER Coffer di Alzamora Group e BillerudKorsnäs ha vinto la categoria “Packaging generale – Fibra vergine”: ha catturato l’attenzione della giuria attraverso l’elegante stampa dorata, ma i giudici sono rimasti notevolmente colpiti anche dall’esperienza unica di apertura che differenzia questo prodotto dalla concorrenza. La confezione, esagonale, si apre in due per rivelare creme per il viso di alta qualità e consentire la facile rimozione spingendo in avanti il prodotto.

Packaging generale – Fibra riciclata

Karl Knauer ha vinto nella categoria “Alimenti e bevande – Fibra riciclata” con la sua confezione per spazzolini da denti priva di plastica, realizzata in cartone prodotto da Weig Karton. La soluzione, realizzata in materiali riciclabili di origine sostenibile, è caratterizzata da un’innovativa finestra priva di OGM a base vegetale, che offre ai consumatori una buona visuale del prodotto. Inoltre, non è necessario separare pellicola e cartone, in quanto si decomporranno naturalmente durante il processo di riciclo.

Premio del pubblico

La votazione del pubblico, invece, ha premiato Smarties Giant Hexatube realizzata dal vincitore del Champions’ Trophy WestRock. La confezione Nestlé è orientata alla sostenibilità, in modo molto simile a quello del vincitore del Premio del pubblico dello scorso anno, KeelClip™. Il nuovo design di Smarties è realizzato interamente in cartoncino, sostituendo tappo e sigillo in plastica delle precedenti confezioni, per risparmiare all’ambiente oltre 100 tonnellate di plastica l’anno. Per WestRock questa è una delle confezione più difficili da produrre dal punto di vista tecnico a causa degli alti livelli di precisione nel taglio e nella piegatura che garantiscono il riempimento costante del prodotto in fabbrica, senza comprometterne la funzione antimanomissione.