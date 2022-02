L’industria della carta, cartone ondulato, settore tissue, dai fornitori di materie prime agli stampatori e converter e cartotecniche si daranno appuntamento a Dubai, ponte tra Medio Oriente, Nord Africa ed Europa il dal 7 al 9 marzo, dove verrà distribuito anche l’ultimo numero di Converter, grazie a un accordo di mediapartnership con l’ente fiera.

Al Paper One Show 2022 hanno già confermato la loro presenza oltre 100 espositori, tra cui aziende leader del settore, provenienti da 21 paesi in vari settori. Paper One Show, che prevede di accogliere più di 5000 visitatori da 53 paesi, è giunto quest’anno alla settima edizione. Con l’obiettivo di essere non solo una fiera in cui vengono presentati gli ultimi prodotti, tecnologie e servizi del settore, ma anche un vero hub per il settore sin dalla prima edizione nel 2007, Paper One Show organizza vari eventi collaterali, come conferenze presentate da esperti del settore. Oltre al networking e alle nuove opportunità di business, Paper One Show promette di offrire un momento di svago con la cena di gala dell’8 marzo e la visita all’Expo di Dubai.

Le fiere internazionali nella zona degli Emirati Arabi Uniti continuano in sicurezza anche durante la pandemia. Gli Emirati Arabi Uniti sono una zona sicura e garantiscono ai partecipanti un ambiente sicuro; Paper One Show si preoccupa degli standard di salute e sicurezza, fornendo i massimi livelli di igiene durante l’evento. La fiera offre opportunità di business uniche a tutti i professionisti del settore che desiderano sviluppare le proprie attività e spera di accoglierli il 7-8-9 marzo 2022 presso l’Expo Center Sharjah, Sharjah, Emirati Arabi Uniti. Non perdete l’occasione di far parte di questo evento esclusivo. Per ulteriori informazioni, visitare: https://paperoneshow.net/

– Registratione espositori | https://paperoneshow.net/exhibitor-registration/

– Registratione visitatori | https://paperoneshow.net/visitor-registration/

Per qualsiasi informazione potete scrivere a info@paperoneshow.net