Guandong presenta la nuova collection MMXX2

“Benvenuto 2022, l’anno dell’eccellenza al quadrato”. Con queste parole Guandong presenta la nuova Collection 2022. Una raccolta dal titolo quanto mai evocativo, che dall’anno espresso in numeri romani diventa ‘MMXX2, Excellence squared’.

“Eccellenza per noi significa fornire sempre i migliori strumenti per far crescere il business dei nostri clienti”, spiega Daniele Faoro, Team Principal di Guandong. Per questo, proprio come un grande stilista, lo Specialista delle Specialità ha messo a punto un’ampia collezione di soluzioni e servizi innovativi, sviluppati per rispondere alle più recenti esigenze della visualcom e dell’interior decoration. Proposte quasi sartoriali, racchiuse non più in un semplice catalogo, ma in un vero e proprio strumento di lavoro rivolto a tutti gli interlocutori della filiera, dai rivenditori agli stampatori, dagli architetti agli installatori, fino ai clienti finali.

Una finestra sul vasto e articolato mondo di Guandong, realtà in costante evoluzione come testimoniano le numerose novità della Collection 2022. A partire dalla rinnovata veste grafica, moderna e accattivante, e dall’organizzazione dei contenuti. Tutte le proposte sono infatti suddivise per tipologia di applicazione, rendendo la ricerca più immediata anche ai non addetti ai lavori. Le schede, semplici e intuitive, includono una breve descrizione di ogni item e sono corredate da foto di realizzazioni, informazioni tecniche e di stampabilità e certificazioni. Su ogni pagina, inoltre, i QR code danno accesso a schede informative aggiuntive, ma anche consigli applicativi, ricche gallery di immagini e listini aggiornati, per un’esperienza ancora più multimediale.

Ad accomunare tutte le soluzioni un unico fil rouge, il concetto di S.O.S.tenibilità. Nella Collection MMXX2 si trovano molte aree dedicate a questo tema ed è possibile scaricare lo speciale Green Revolution Manifesto di Guandong. Un approccio che si traduce non solo nell’impegno a sviluppare materiali di stampa sempre più riciclabili ed ecologici in tutto il loro ciclo di vita, ma anche in attività eco-friendly messe in atto dentro e fuori l’azienda. Tra le novità in chiave green inserite per la prima volta nella collezione, Dotty Satin, la pellicola per decorazione vetri e privacy con adesivo a punti e Scarico d’Aria® realizzata con il 74% di PVC rigenerato che coniuga eleganza e sostenibilità; TAP (acronimo di “tessuto adesivo poliestere”), disponibile ora anche in versione riciclata, riciclabile e autoestinguente EN13501 per l’interior decoration, nonché in versione calpestabile certificata R9, riciclata e riciclabile per applicazioni floor graphics fashion e attente all’ambiente. E ancora, i tessuti Naomi, ulteriormente ottimizzati con i nuovi filati di poliestere riciclato, compatibili ora anche con sistemi di stampa digitale tessile a pigmento tipo CreO. Questo binomio permetterà di realizzare una delle soluzioni più sostenibili oggi presenti nel panorama europeo della visual communication, facendo risparmiare quasi 5.000 litri di acqua per ogni 1.000 metri lineari di prodotto stampato totalmente riciclato e riciclabile.

A completare l’offerta il progetto Réclame!®, il nuovo servizio di realizzazione di contenuti video e interattivi, che coniuga l’evolversi della comunicazione visiva in chiave multimediale con la decorazione digitale. “Ci sono aziende che alle tradizionali vetrofanie o ai classici roll up preferiscono l’utilizzo di sistemi multimediali come monitor e totem touch screen. Con questo ampliamento di gamma colmiamo il gap tra analogico e digitale con soluzioni di contenuti video come SkIn, per gli schermi interattivi, e VideoWally, la carta da parati 4.0. Réclame!® è un team di professionisti e tecnologie all’avanguardia finalmente accessibili a tutte le PMI”, sottolinea Faoro.

La nuova Collection MMXX2 si affianca agli innovativi marketing tools che Guandong ha lanciato nell’ultimo anno. Tra i più apprezzati i Pocket, veri e propri campionari tematici in formato tascabile 14x24cm, per toccare con mano e dimostrare ai propri clienti le effettive opportunità offerte dalle soluzioni Guandong. E ancora, la App, ulteriormente ottimizzata per una fruizione sempre più user friendly, che offre una vastissima gallery di immagini e video che illustrano le possibilità applicative dei diversi materiali con la consulenza degli Specialisti di Guandong sempre a portata di smartphone e in 5 lingue.

La Collection MMXX2 offre infine uno sguardo d’insieme sui touch point che caratterizzano l’attività di Guandong anche in ambito corporate: dalla nascita della divisione Mr Magnus alla creazione di un network di aziende complementari come Oniion e G5 Factory, passando per la consulenza offerta ad architetti, designer, studi grafici ed end-users. Focus anche sull’attenzione alla formazione e alla culturizzazione di tutta la filiera, come testimoniano la presenza fissa in spazi di incontro destinati a esperti della comunicazione e del design come Decor Lab a Milano e Nod Maker Space a Bucarest. E ancora l’annuncio del recente ingresso, in qualità di unico produttore di materiali e supporti in plastica, nel prestigioso Retail Institute. Una vera e propria mappa che delinea strategie, strumenti, servizi, partnership di una customer experience sempre più orientata al futuro: nei corridoi del reparto R&D di Guandong e Mr Magnus infatti già si sente parlare di Metaverso, Wallet ETH…

