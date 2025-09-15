Durst Group ha annunciato la nomina di Paolo Grasso a Global Account Manager Labels & Flexible Packaging. Con questa scelta strategica, il Gruppo altoatesino rafforza ulteriormente l’attenzione al cliente su scala globale, ampliando il supporto dedicato al settore delle etichette a livello internazionale.

Paolo Grasso vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore delle etichette e degli imballaggi flessibili, dove ha guidato con successo team di vendita e sviluppato mercati chiave in tutto il mondo. Di recente ha ricoperto il ruolo di Direttore Vendite presso Actega Metal Print, azienda orientata all’innovazione e focalizzata sulle tecnologie sostenibili. In precedenza è stato Global Head of Sales in OMET, partner tecnologico di lunga data di Durst.

“Sono onorato di entrare a far parte di Durst in un momento così stimolante”, ha commentato Paolo Grasso. “Il mio obiettivo è quello di offrire un ulteriore valore aggiunto ai clienti internazionali, ascoltando le loro esigenze, rafforzando la collaborazione e supportandoli con le tecnologie all’avanguardia firmate Durst. Insieme continueremo a guidare l’evoluzione del settore delle etichette e degli imballaggi flessibili, puntando su innovazione, servizio e fiducia”.

Nel nuovo ruolo, Grasso sarà responsabile dei clienti internazionali del segmento Labels & Flexible Packaging, con la missione di garantire loro il massimo valore dalle soluzioni Durst, accompagnandoli nel raggiungimento dei propri obiettivi di business attraverso un supporto qualificato e continuativo a livello mondiale.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Paolo nel nostro team globale”, ha dichiarato Thomas Macina, Director Global Sales Labels & Flexible Packaging di Durst Group. “Il suo background internazionale, la sua comprovata capacità di leadership e le solide relazioni con i clienti saranno fondamentali per rafforzare le nostre partnership e promuovere una crescita sostenibile nel settore delle etichette e degli imballaggi flessibili”.

Questa nomina segna un altro passo importante nel continuo sviluppo del segmento Labels & Flexible Packaging di Durst, confermando l’impegno del Gruppo verso una crescita globale basata su partnership solide e innovazioni tecnologiche sostenibili.