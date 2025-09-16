Emmepi Group è lieta di annunciare una partnership strategica con Cascade Strapping Equipment Services, una collaborazione che mira a rafforzare le capacità di servizio e supporto in tutto il Nord America. Questo importante sviluppo è stato formalizzato con la firma di un accordo da parte di Ed Babuska, proprietario di Cascade Strapping Equipment Services, e Alfio Brandi, Business Development Director di Emmepi Group.

Questa partnership rappresenta un passo significativo in avanti per migliorare la rete di supporto dedicata alla clientela nordamericana. Cascade Strapping Equipment Services fornirà un’assistenza completa non solo durante le installazioni, ma anche attraverso supporto tecnico continuativo, manutenzione e assistenza post start-up. Con una presenza consolidata in Nord America, Cascade Strapping Equipment Services porta con sé una vasta esperienza nel settore dell’automatizzazione per il mercato del cartone ondulato. Il loro team, composto da sei tecnici a tempo pieno con base ad Atlanta (GA) e Portland (OR), è pienamente assicurato e certificato come membro di ISNetworld e Avetta, rispettando i più alti standard di sicurezza e conformità.

Questa collaborazione si traduce in numerosi vantaggi per i clienti nordamericani, tra cui una maggiore continuità operativa, tempi di risposta più rapidi e un servizio di alta qualità. L’esperienza e la copertura territoriale di Cascade Strapping Equipment Services garantiscono che le soluzioni avanzate di movimentazione di Emmepi Group siano supportate da un’assistenza senza pari, aumentando l’efficienza operativa e l’affidabilità.

I clienti nordamericani sono invitati a continuare a contattare direttamente Emmepi Group attraverso i consueti canali di supporto per tutte le esigenze di servizio e assistenza tecnica. La partnership con Cascade Strapping Equipment Services amplia le capacità di assistenza, mentre Emmepi Group rimane il punto di riferimento centralizzato per un servizio efficiente e continuo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

“Siamo entusiasti di collaborare con Cascade Strapping Equipment Services,” ha dichiarato Alfio Brandi, Business Development Director di Emmepi Group. “La loro esperienza e il loro impegno verso l’eccellenza si allineano perfettamente con il nostro obiettivo di fornire un servizio e un supporto di altissimo livello ai nostri clienti in Nord America. Insieme siamo pronti a garantire un’assistenza eccezionale nell’industria del cartone ondulato nordamericano.”

“Siamo felici di intraprendere questa partnership con Emmepi Group,” ha affermato Ed Babuska, proprietario di Cascade Strapping Equipment Services. “Le nostre competenze unite ci permetteranno di offrire un servizio e un supporto senza precedenti ai clienti nordamericani. Non vediamo l’ora di mettere a disposizione la nostra esperienza e di garantire che i clienti di Emmepi Group ricevano il massimo livello di servizio e assistenza tecnica.”