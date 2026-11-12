“Etichette: oltre la bellezza” apre il programma di appuntamenti formativi verso Print4All 2027. Ad accompagnare la community, il contributo degli Ambassador: esperti e key player che condivideranno competenze ed esperienze per leggere le trasformazioni del mercato e alimentare il confronto nel percorso verso la fiera.

Creatività, tecnologie di stampa e strategie di marca: chi guida l’innovazione quando si stampa una etichetta? È la domanda da cui partirà il confronto di “Etichette: oltre la bellezza”, il webinar in programma il prossimo 18 novembre alle ore 15.00, che apre il percorso di contenuti e approfondimenti con cui Print4All accompagnerà gli operatori verso la prossima edizione, in programma a Fiera Milano dal 25 al 28 maggio 2027.

L’etichetta è infatti molto più di un elemento decorativo: racconta il brand, valorizza il prodotto e influenza le scelte del consumatore a scaffale. Allo stesso tempo, l’innovazione tecnologica sta ampliando le possibilità a disposizione di designer, brand e stampatori: nuovi materiali, nobilitazioni, personalizzazione e soluzioni per la tracciabilità aprono opportunità per coniugare estetica, sostenibilità e funzionalità.

Ma il rapporto tra creatività e tecnologia non procede in una sola direzione. Se le nuove soluzioni produttive ampliano le possibilità espressive, la visione creativa e le strategie dei brand stimolano a loro volta lo sviluppo tecnologico e orientano le scelte produttive. Il webinar sarà quindi l’occasione per mettere a confronto prospettive differenti e comprendere come nasce oggi un’etichetta capace di distinguersi e innovare.

Una riflessione affidata a Eladia Sillo e Giovanna Guglielmi, Project Leader & Key Account di Creostudio, Gian Franco Cillario, Regional Managing Director for Europe di Eurostampa e Sabrina Lucibello, Full Professor della Sapienza Università di Roma, che partecipano al progetto in qualità di Ambassador di Print4All, a cui si aggiunge la testimonianza di Pierstefano Berta e Bruno Malavasi, rispettivamente direttore e presidente del Consorzio del Vermouth di Torino. A guidare il confronto sarà Enrico Barboglio, CEO di Stratego Group.

La lunga esperienza di Creostudio nell’ambito della creatività e della progettazione, il ruolo di primo piano di Eurostampa nel mercato delle etichette, la competenza accademica in ambito design e materiali della Sapienza Università di Roma e la testimonianza del Consorzio del Vermouth di Torino, che porterà il punto di vista di un brand per cui l’etichetta è veicolo di identità e valori, offriranno prospettive complementari, capaci di mettere in relazione le esigenze del progetto creativo con le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e produttiva. Per partecipare è sufficiente registrarsi qui: https://dp-print4all.fieramilano.it/my/index#_l54 .