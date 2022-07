Previste anche nuove opportunità a livello occupazionale nel sito, con 10 posizioni aperte nei prossimi mesi

Il mercato dell’imballaggio a base carta, riciclabile ed ecologicamente sostenibile, sta crescendo in maniera importante per la progressiva diffusione dell’e-commerce e la continua espansione dei mercati tradizionali food & beverage. Al fine di rispondere alle nuove richieste del mercato, lo Stabilimento di DS Smith Casarile, sta finalizzando l’attivazione dell’ultima di una serie di macchine innovative che completano il piano di investimenti che hanno portato sul nostro territorio più di dieci milioni di euro.

DS Smith Casarile, è la filiale milanese del Gruppo DS Smith, leader globale di soluzioni di imballaggio innovative e sostenibili, con sede a Londra e quotata nel listino FTSE 100 di Londra. DS Smith opera in 34 paesi, impiegando circa 30.000 persone.

Il sito produttivo, si trova nella zona industriale di Casarile, in via Bereguardina, ha un’area produttiva di 25.000 mq, e registra una capacità produttiva complessiva di oltre 100 milioni di metri quadri all’anno. Nell’impianto sono occupate più di 140 persone, con prospettive di crescita nei prossimi mesi per ulteriori 10 posizioni.

Il nuovo investimento risponde all’importante crescita dell’e-commerce avvenuta negli ultimi anni. Il dato, che emerge da una ricerca condotta da OnePoll per DS Smith sottolinea un trend ormai chiaramente in atto nella società italiana: il 48% della popolazione, infatti ha dichiarato di utilizzare con maggiore frequenza le piattaforme e-commerce rispetto al 2019.

“Sempre più consumatori si aspettano che le merci che acquistano siano consegnate quando, dove e come vogliono. Il packaging in cartone ondulato, con le sue caratteristiche di sostenibilità, rispetto per l’ambiente e circolarità, supporti e soddisfi le nuove esigenze dell’e-commerce”, ha dichiarato Daniele Morsut, Site General Manager DS Smith Casarile. “La giusta soluzione viene dalle innovazioni sostenibili, dalla comprensione della supply chain e dagli strumenti che i produttori riusciranno a coniugare. Alla base del nostro successo ci sono le persone. Fornendo loro gli strumenti necessari, li rendiamo parte attiva nel contribuire a ridefinire il packaging in un mondo in evoluzione”.

Questo investimento rappresenta un traguardo importante per DS Smith Packaging di Casarile, che rafforza la propria leadership nel mercato, creando opportunità per i clienti e per i dipendenti, contribuendo anche all’economia locale.