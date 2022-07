BOBST annuncia il lancio del primo programma di adesione al servizio BOBST Connect, la piattaforma incentrata sull’utente che connette aziende di trasformazione e proprietari di brand in un flusso di lavoro digitalizzato e automatizzato, offrendo una chiara visibilità e un adeguato controllo del processo di produzione.

Il nuovo pacchetto – BOBST Connect Essential – è disponibile dal 1° luglio 2022 e include un ricco ventaglio di elementi e funzioni per aiutare i clienti a ottimizzare la produzione di imballaggi in ogni fase. Unendo i vari step del processo, BOBST Connect migliora l’efficienza, il controllo e la conoscenza dei dati, potenziando la qualità e la produttività nell’intera catena di valore.

BOBST Connect Essential integra una soluzione digitale end-to-end, una potente serie di dati e strumenti digitali in una piattaforma interamente connessa, mettendo tutta la potenza e il know-how BOBST a disposizione degli utenti. Piattaforma viva, evolve continuamente per includere nuove funzionalità, nuove macchine e nuovi dati. BOBST Connect è in grado di connettersi direttamente ai sistemi e alle piattaforme esistenti dei clienti e si integra in applicazioni basate su cloud di terzi nella catena del valore, offrendo un’esperienza semplice e continua. L’hosting di BOBST Connect è in un ambiente certificato ISO 27001 interamente protetto che offre una garanzia completa in fatto di sicurezza e privacy dei dati.

“Nell’odierno mondo del packaging, i dati hanno assunto un ruolo fondamentale e possono rappresentare un vantaggio competitivo significativo”, sottolinea Léonard Badet, Chief Technology Officer. “BOBST Connect aiuta i clienti a sfruttare la ricchezza dei dati prodotti dalle loro macchine, offrendo informazioni strategiche e una gamma di soluzioni capaci di generare enormi vantaggi a livello di efficienza, qualità e produttività”.

Elementi e funzioni

Il primo pacchetto della soluzione, BOBST Connect Essential, include una ricca gamma di funzioni ed elementi che aiutano i clienti a ottimizzare ogni fase della produzione di imballaggi. Fra questi:

Dati di performance accurati: Attraverso BOBST Connect, gli utenti hanno una panoramica immediata dello stato e delle condizioni della macchina, insieme ad avvisi su errori e dati sulle performance di produzione. Informa l’utente dell’impatto dei diversi aspetti dell’OEE (Overall Equipment Effectiveness) sulla produzione e consente di identificare ed eliminare le perdite.

Indicatori di progressione: BOBST Connect evidenzia la differenza tra i tempi stimati e quelli effettivi per completare ogni singolo lavoro, permettendo agli operatori e ai direttori di stabilimento di intervenire sui lavori rapidamente e al momento giusto.

Reporting: BOBST Connect offre report interattivi e in tempo reale, utilizzabili per individuare, analizzare e monitorare i trend. I report spiegano le ragioni dei fermi macchina.

Assistenza da remoto a elevata priorità: BOBST Connect permette la connessione a distanza con la macchina del cliente. Grazie al servizio, il cliente accede in tempo reale a video basati sulla realtà aumentata con specialisti dell'assistenza tecnica BOBST per un troubleshooting e una soluzione delle criticità più rapidi. Si stima che l'80% circa dei problemi elettrici possa essere risolto direttamente online. I video in tempo reale per il troubleshooting permettono di chiarire anche le problematiche meccaniche. Attraverso BOBST Connect, l'assistenza tecnica è in grado di fare una diagnosi rapida dei problemi basandosi su dati storici e su dati raccolti in tempo reale.

BOBST Connect è parte integrante della visione BOBST di plasmare il futuro del mondo degli imballaggi sulla base di quattro pilastri: connettività, digitalizzazione, automazione e sostenibilità.

“In BOBST, stiamo aiutando i clienti a connettersi a un flusso di lavoro digitalizzato e automatizzato, offrendo nel contempo macchine best-in-class e un’esperienza di assistenza di livello superiore”, dice Raphael Indermühle, responsabile della Business Unit Services & Performance. “BOBST Connect realizza tutto questo e dà ai clienti il pieno controllo del processo di produzione. E poi è una soluzione in continua evoluzione grazie all’aggiunta di nuove caratteristiche: questo significa che i potenziali vantaggi competitivi continueranno semplicemente a crescere”.