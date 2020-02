Lo Young Designer Award di Pro Carton sfida gli studenti a creare design innovativi per il packaging in cartone

Il concorso annuale dedicato al design di packaging e rivolto ai nuovi talenti accetta da ora creazioni innovative e sostenibili realizzate in cartone

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al principale concorso europeo dedicato al design di packaging e rivolto ai giovani talenti: il Pro Carton Young Designers Award 2020. Oltre a ispirare la prossima generazione di designer, il premio contribuisce a promuovere l’uso di materiali sostenibili concentrandosi sul cartone ecologico, un materiale rinnovabile, riciclabile e biodegradabile.

Lo Young Designers Award dell’anno scorso è stata l’edizione di maggior successo dall’anno del lancio, il 2012, con un totale di 461 partecipanti da 70 istituti e università di 24 paesi. Si prevede che quest’anno la partecipazione sia ancora più ampia, poiché i docenti stanno considerando l’inserimento del premio nel corso di studi accademici.

Il concorso dell’anno scorso ha visto gli studenti austriaci aggiudicarsi i premi “Save the Planet” e “Creative Cartonboard Ideas” per Powder Stories, una confezione di cartone per ombretti, e Dustbuster, un ingegnoso dispositivo per la raccolta della polvere durante la foratura. Il premio per la categoria “Packaging creativo in cartone per alimenti e bevande” è stato vinto da “Ploffie”, un dispenser innovativo per arachidi e snack, mentre la categoria “Packaging creativo in cartone per tutti gli altri prodotti” è andata a La Paonneau, un espositore unico e decorato per forbici.

I premi prevedono quattro diverse categorie, in cui i partecipanti possono presentare le loro idee innovative entro il 14 maggio 2020:

Creative Cartonboard – Packaging per alimenti e bevande

Creative Cartonboard – Packaging generale (esclusi alimenti e bevande)

Creative Cartonboard Ideas (non packaging) – Pensare fuori dalla scatola e senza scatola!

Save the Planet – idee per sostituire i materiali meno sostenibili con il cartone

A esse si aggiunge un nuovo premio, destinato agli esordienti: il Newcomer’s Award, che verrà assegnato allo studente di un’università che non ha mai vinto in precedenza.

L’iscrizione iniziale può essere presentata online, dopodiché verrà stilato un elenco di partecipanti selezionati, che potranno presentare prototipi 3D completi per la valutazione da parte di una giuria di esperti.

Al vincitore di ciascuna categoria verrà assegnato un gran premio che consisterà in un viaggio in Italia per visitare la cartiera di Reno de Medici (RdM) e un’azienda trasformatrice

del cartone. Inoltre, i dieci finalisti e i loro docenti verranno invitati a Cracovia per una visita completamente spesata, dove parteciperanno alla cena di gala di premiazione in occasione del congresso dell’European Carton Makers Association (ECMA) a settembre 2020, il principale evento annuale di networking per il settore europeo del cartone.

Tony Hitchin, Direttore generale di Pro Carton, ha dichiarato: “Dopo l’incredibile successo del concorso dell’anno passato, prevediamo di accogliere ancor più partecipanti all’edizione 2020 dei Pro Carton Young Designer Awards. Il concorso si è consolidato sempre più, con numeri di partecipanti ormai straordinariamente elevati e un avvicinamento agli standard professionali.”

“Siamo entusiasti del fatto che gli Award facciano ora parte dei corsi di studi di numerose università. L’evento è diventato una piattaforma fondamentale per dimostrare l’importanza del cartone e i suoi vantaggi in termini di sostenibilità. Fatevi avanti!”