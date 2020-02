Landa Digital Printing nomina Asher Levy nel ruolo di Active Chairman

Benny Landa, Presidente del Gruppo Landa, ha annunciato la nomina di Asher Levy alla carica di Presidente attivo di Landa Digital Printing, la maggiore fra le diciotto società del Gruppo.

“Il 2019 è stato un anno fondamentale per Landa Digital Printing: le prime installazioni delle sue macchine da stampa sono state accolte con grande entusiasmo dai clienti”, ha dichiarato Benny Landa, Presidente del Gruppo Landa. “La società possiede ora tutte le condizioni per una crescita senza precedenti, e merita di avere un Presidente attivo che vi si dedichi pienamente. Di conseguenza, sono estremamente lieto di annunciare che ho invitato Asher Levy a collaborare con me e con i miei colleghi del consiglio d’amministrazione, come Active Chairman di Landa Digital Printing. Asher è un dirigente affermato la cui carriera pluridecennale ha aiutato Orbotech a diventare leader di mercato mondiale nel suo campo. Nella sua veste di amministratore delegato, Asher ha fatto crescere Orbotech fino a farla diventare un’azienda da oltre un miliardo di dollari. Ora, Asher apporta proprio le competenze, l’esperienza e la leadership necessarie per guidare LDP e la sua direzione in una fase di rapida crescita. A nome mio e dei miei soci azionisti, ALTANA e SKion, diamo un caloroso benvenuto a bordo a Asher Levy.”

Asher Levy ha dichiarato: “Sono entusiasta di entrare a far parte del consiglio di Landa Digital Printing come Active Chairman. Sono sorpreso dal livello dei prodotti e della tecnologia della società, che hanno già iniziato a sconvolgere il mercato della stampa. Sono impaziente di contribuire all’eccellenza e al talento del team di Landa Digital Printing per realizzare la visione della società di guidare il settore della stampa nell’era digitale, un settore che vale mille miliardi di dollari.”

Landa ha inoltre comunicato le dimissioni di Yishai Amir, amministratore delegato di LDP negli ultimi quattro anni. Amir ha dichiarato: “Negli scorsi quattro anni sono stato alla guida di Landa Digital Printing. In questo periodo, vi è stato il passaggio da una società dotata di eccellente tecnologia a una società con eccellenti prodotti. Sono orgoglioso di aver contribuito a questa trasformazione. E ora ho deciso che è il momento migliore per passare a nuove sfide e per dare spazio al mio successore nella società.”

Benny Landa ha aggiunto: “Vorrei ringraziare Yishai per tutto quello che ha dato alla società e augurargli tutto il meglio per i suoi progetti futuri.”