Una collaborazione tra la società di produzione cinematografica Searchlight Pictures e Kodak ha individuato la tecnologia di stampa inkjet all’avanguardia di Kodak con una fotografia straordinaria per creare cartoline promozionali per l’uscita cinematografica del film pluripremiato Povere creature. L’obiettivo era mostrare la bellezza della produzione cinematografica del regista e produttore Yorgos Lanthimos e offrire agli spettatori una dimostrazione tangibile della magia del film da portare a casa, sfruttando i vantaggi in termini di qualità e produttività della macchina da stampa Kodak Prosper Ultra 520.

Yorgos Lanthimos, noto per il suo stile visivo distintivo e accattivante, ha girato Povere creature utilizzando una combinazione di pellicole Kodak Ektachrome, Vision3 500T e Eastman Double-X in bianco e nero da 35 mm. La scelta degli iconici materiali cinematografici Kodak è stata intenzionale, con l’obiettivo di creare un’ambientazione visiva unica e memorabile per la fantastica storia del film. Riconoscendo l’opportunità di contribuire all’esperienza coinvolgente del film, Kodak è intervenuta con entusiasmo per dare vita a questa visione sulla pagina stampata.

Il risultato: una collezione di cartoline su misura di Povere creature che funge da ricordo vibrante e prezioso per i fan. Le cartoline, contenenti immagini audaci catturate sul set del film con la pellicola Kodak Professional Portra 400 da Yorgos e dal famoso fotografo Atsushi Nishijima, non sono solo articoli promozionali: sono opere d’arte a sé stanti.

I set di cartoline con 11 soggetti sono stati stampati sulla macchina da stampa Kodak Prosper Ultra 520 Press 3-up su carta Pixelle Enhanced HiBrite (185 g/m²). Durante la produzione delle cartoline, la macchina da stampa Prosper Ultra 520 ha sfruttato appieno la sua capacità di ottenere qualità offset su carta patinata e lucida, con un’elevata copertura di inchiostro a velocità fino a 152 mpm. Al momento della stampa, i set sono stati tagliati, perforati e piegati a ventaglio. In totale, Kodak ha prodotto 110.000 set di cartoline per sostenere il lancio globale del film in più mercati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito ed EMEA.

“La collezione di cartoline Povere creature non è solo una campagna promozionale; è una celebrazione dell’artigianato e dell’abilità artistica che contribuiscono alla creazione di esperienze cinematografiche memorabili. Questo progetto congiunto ha dimostrato che la macchina da stampa Prosper Ultra 520 è ideale per produrre in modo efficiente lavori di alta qualità e ad alta copertura di inchiostro con tempi di consegna brevi”, ha commentato Denisse Goldbarg, Chief Marketing Officer e responsabile delle vendite EAMER, Kodak.

​Per ulteriori informazioni visitare Poor Things shot on Kodak Film.