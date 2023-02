Kodak presenterà la sua ultima tecnologia per la stampa di produzione digitale ad alta velocità e per la gestione del flusso di lavoro end-to-end agli Hunkeler Innovationdays 2023 (dal 27 febbraio al 2 marzo, Lucerna, Svizzera).

Stampa di qualità offset e produttività in azione

La macchina da stampa Kodak Prosper Ultra 520 sarà il fiore all’occhiello dello stand Kodak P5 nel padiglione 2. La macchina da stampa inkjet a bobina lanciata di recente sarà esposta per la prima volta in Europa. Sfruttando appieno la tecnologia inkjet in continuo Kodak Ultrastream, Prosper Ultra 520 offre un’eccezionale qualità di stampa offset a velocità elevate, una grande flessibilità applicativa e consente agli stampatori di trasferire con profitto più lavori dall’offset tradizionale al digitale.

Kodak presenterà una configurazione da bobina a bobina in cui Prosper Ultra 520 è integrata con uno svolgitore Hunkeler UW8 e un riavvolgitore RW8 insieme al sistema di ispezione della bobina Hunkeler WI8 tramite la sua interfaccia ad architettura aperta. La macchina stamperà dal vivo tre versioni di un “magalog” (una combinazione di rivista e catalogo) con diversi contenuti editoriali e di marketing. Quest’applicazione impegnativa include immagini di grandi dimensioni ad alta risoluzione e un design accattivante che sfrutta la capacità della macchina da stampa Prosper Ultra 520 di stampare una copertura di inchiostro pesante su carta offset standard a 150 mpm.

I partecipanti alla fiera potranno anche vedere un’ampia raccolta di applicazioni finite stampate sulla Prosper Ultra 520 Press e sulla Prosper 7000 Turbo Press, la macchina da stampa digitale più veloce al mondo con velocità fino 410 mpm. L’impressionante gamma di campioni esposti includerà pubblicazioni commerciali, libri a colori, giornali, cataloghi, cartoline e direct mail.

Kodak Prinergy On Demand Business Solutions gestisce tutta la produzione, la collaborazione con i clienti e i processi aziendali

Per consentire una produzione efficiente e redditizia nell’ambiente di stampa digitale e per realizzare un concetto di “fabbrica intelligente”, è necessario un potente flusso di lavoro. Kodak presenterà Kodak Prinergy On Demand Business Solutions, la prima soluzione di flusso di lavoro end-to-end per il settore della stampa. Potenziato dall’automazione del flusso di lavoro Prinergy On Demand e dal cloud Microsoft Azure, Prinergy On Demand Business Solutions rimuove la complessità riunendo soluzioni software di e-commerce, MIS/ERP e collaborazione specifiche per la stampa, completamente integrate e gestite esclusivamente da Kodak. Durante l’evento, Prinergy On Demand Business Solutions gestirà il flusso di lavoro della stampa digitale e terrà traccia dell’intero processo di produzione del magalog fino al prodotto finale con pinzatura centrale.

Oltre alle sue attività nell’area espositiva, Kodak parlerà delle sue soluzioni per un’integrazione fluida ed efficiente del flusso di lavoro nell’ambiente di stampa digitale alla conferenza DOXNET, che si terrà il 28 febbraio nell’ambito degli Hunkeler Innovationdays.

“Siamo entusiasti di utilizzare Hunkeler Innovationdays per la prima europea della macchina da stampa Kodak Prosper Ultra 520, che facilita la transizione degli stampatori dalla produzione offset a quella digitale grazie alla qualità, alla produttività e alle tante applicazioni possibili. Le macchine da stampa Kodak Prosper, con la loro architettura ad alta velocità e l’uso di inchiostri brevettati, pigmentati con nanoparticelle a base acqua e con agenti di ottimizzazione, forniscono soluzioni complete per la stampa economica e ad alto rendimento di un’ampia gamma di applicazioni in tutti i segmenti del mercato della stampa” ha affermato Jim Continenza, presidente esecutivo e amministratore delegato di Kodak.