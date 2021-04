Acimga sponsor dei Golden Cylinder Awards 2021 organizzati dall’associazione rotocalco americana (GAA)

Acimga conferma il proprio supporto alla promozione e sponsorizzazione dei Golden Cylinder Awards, il riconoscimento annuale GAA (GRAVURE ASSOCIATIONS OF THE AMERICAS) che premia i progetti di stampa rotocalco dalla maggiore qualità e creatività prodotti dai diversi operatori gravure in tutto il mondo, declinati nelle diverse categorie, con l’obiettivo di ispirare altri operatori del settore a considerare gli eccezionali risultati che i metodi di stampa rotocalco rendono possibili.

Acimga si occuperà di promuovere ulteriormente il prestigioso riconoscimento e raccogliere le candidature italiane, premiando i vincitori durante Roto4All. L’entrata di Acimga come Sponsor del progetto è inoltre l’occasione per consentire una proroga del termine per l’invio delle candidature, previsto per il 31 marzo e spostato ora al 7 maggio. Tutte le candidature devono riguardare un lavoro completato durante l’anno solare 2020 e includere una quota di iscrizione. Le candidature sono aperte a tutti.

“Acimga crede fortemente nella collaborazione tra associazioni, anche per fornire servizi strategici ai propri associati. – riferisce Andrea Briganti, Direttore di Acimga -. La Partnership con GAA e la sponsorizzazione dei Golden Cylinder Awards, un prezioso riconoscimento, ben noto nel settore, è in linea con la vocazione all’internazionalizzazione che Acimga ha sempre dimostrato”.

“La collaborazione con la Gravure Association of the Americas è un passo importante per tutte le attività del Gruppo. – aggiunge Gianmatteo Maggioni, Coordinatore del Gruppo Italiano Rotocalco by Acimga -. Questa si svilupperà in maniera congiunta sui reciproci progetti, attraverso contenuti veramente globali ed il supporto in vista di Roto4All, l’annuale appuntamento organizzato dal Gruppo Italiano Rotocalco, che riunisce la community della stampa roto, e che tornerà per la sua seconda edizione nell’autunno 2021”.