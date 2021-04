DuPont partecipa a virtual drupa presentando nuovi prodotti e le ultime innovazioni

DuPont parteciperà in qualità di Gold Event Partner a virtual drupa dal 20 al 24 aprile dove presenterà le ultime innovazioni per i sistemi flessografici Cyrel® Solutions e lancerà nuove lastre flessografiche e apparecchiature per la produzione di lastre. Artistri® Digital Inks presenterà il suo ampio portafoglio di inchiostri inkjet per applicazioni commerciali, imballaggi e tessili nello spazio virtuale espositivo e durante le sessioni web interattive.

Sam Ponzo, Vice Presidente, DuPont Industrial Solutions, ha confermato l’impegno di DuPont per la drupa virtuale: “in qualità di fornitore chiave per l’industria grafica, DuPont ha sempre apprezzato l’interazione personale con gli operatori del settore a drupa, che è sempre stata una piattaforma per presentare gli ultimi sviluppi tecnologici. Questa volta, drupa sarà virtuale e sicuramente ci mancherà l’incontro in un unico luogo e l’interazione di persona con i nostri colleghi e i professionisti del settore ma siamo comunque felici di far parte della prima drupa virtuale in assoluto e di interagire virtualmente con i nostri clienti e colleghi”.