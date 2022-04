Toscotec fornirà una ricostruzione di macchina al Cartonificio Sandreschi a Villa Basilica

Toscotec ricostruirà le sezioni di formazione e presse della macchina PM1 del Cartonificio Sandreschi a Villa Basilica. In passato, il Cartonificio Sandreschi aveva installato sulla PM1 dei cilindri essiccatori TT SteelDryer personalizzati con un diametro di 2.000 mm, in sostituzione dei cilindri in ghisa esistenti. Con questo nuovo ordine, il produttore di cartone sceglie Toscotec per una ricostruzione di macchina completa, prevista per il terzo trimestre del 2022.

Il progetto consiste in una modifica della sezione umida della macchina continua con l’inserimento del cilindro formatore alla fine della tavola piana e la ricostruzione della sezione presse, in cui la struttura delle prime due presse sarà sostituita con una nuova struttura in acciaio inox, il giro feltro sarà riprogettato e si inserirà una nuova pressa aspirante al fine di aumentare il grado di secco. Lo scopo di fornitura comprende anche l’aggiornamento dei sistemi ausiliari, e le operazioni di smontaggio e montaggio, la messa in servizio e l’assistenza all’avviamento. La ricostruzione è mirata all’aumento dell’efficienza di macchina, in virtù della sostituzione di parti obsolete con un robusto telaio in acciaio inossidabile.

“Confidiamo nell’esperienza di Toscotec per completare con successo questo progetto. Anche in tempi difficili, continuiamo a investire in tecnologia per rafforzare la nostra posizione e continuare ad offrire cartone di alta qualità ai nostri clienti”, dice Benedetto Sandreschi, Titolare del Cartonificio Sandreschi.

“È un piacere collaborare con un produttore di cartone ben radicato sul territorio toscano come il Cartonificio Sandreschi. In passato, Toscotec aveva installato i propri essiccatori in acciaio su questa macchina continua; oggi siamo lieti di iniziare una partnership con loro per una ricostruzione completa”, commenta Enrico Fazio, Direttore commerciale della divisione Paper & Board di Toscotec.

Cartonificio Sandreschi

Fondato nel 1863, il Cartonificio Sandreschi è specializzato nella produzione di cartone di alta qualità da carta riciclata per l’industria tessile e del tissue. La sua gamma prodotti comprende anime, tubi a spirale e in linea, e cartoncino per angolari.