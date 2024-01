La corretta gestione del rifiuto da imballaggio è un tema di difficile controllo per produttori e imprese chiamati a seguire gli adempimenti richiesti dalle singole legislazioni nazionali e che sono spesso diversi nei vari mercati di commercializzazione. In attesa di un Regolamento europeo che armonizzi le modalità di applicazione della Direttiva UE 2018/852, ICIM Consulting, società di consulenza di ICIM Group, e ARIA Srl, società di servizi per Analisi dei Rischi Industriali e Ambientali, hanno risposto a una oggettiva esigenza del mercato creando il VADEMECUM IMBALLAGGI, sito online all’indirizzo https://www.environmentallabellingpackaging.com/

Si tratta di uno strumento a disposizione delle aziende che, attraverso una navigazione facile e intuitiva, descrive per ogni paese europeo (e a breve anche extra UE), gli adempimenti da rispettare e le informazioni di riferimento sulle diverse modalità di etichettatura degli imballaggi, di adesione agli eco-organismi, nonché sulle eventuali dichiarazioni sulle quantità di imballaggi immessi per singolo mercato.

All’interno del tool online le informazioni sono suddivise in schede-paese, consentendo alle aziende della produzione e della distribuzione di accedere con facilità e rapidità alle normative della singola area geografica di interesse, così da poter gestire correttamente gli adempimenti richiesti, soprattutto in caso di esportazioni su più mercati.

Il servizio può essere acquistato direttamente on line e ha una validità di 12 mesi. I contenuti del VADEMECUM IMBALLAGGI saranno aggiornati con cadenza semestrale.