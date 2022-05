Assegnati i premi alle eccellenze della stampa flexo europea, nel corso di una serata internazionale che ha visto le aziende italiane del packaging distinguersi tra i gradini più alti del podio e ha posto l’accento ancora una volta sull’impronta vincente delle sinergie di filiera tra stampatori, prepress e brand owner.

Circa 370 gli addetti ai lavori dell’industria flessografica europea presenti alla cerimonia di premiazione degli Fta Europe Diamond Awards, svoltasi a Milano il 5 maggio scorso in concomitanza con le fiere Ipack Ima e Print4All.

12 le categorie in concorso, riferite ad altrettanti segmenti di mercato, che hanno visto la premiazione di 36 aziende provenienti da diversi Paesi europei, una categoria internazionale con premiazioni di aziende di Brasile, USA e Australia e il Best in Show, il premio assegnato all’azienda scelta dalla giuria come la migliore a prescindere dalla categoria di riferimento.

Presenti anche le principali Associazioni aderenti a FTA EUROPE come ATIF, ATEF (Spagna), ATF (Francia) EFTA BENELUX e FIA UK.

Durante la serata di gala le aziende italiane hanno fatto la parte del leone, con 12 aziende premiate sul totale, portando a casa 5 ori, 3 argenti e 4 bronzi e aggiudicandosi il Best in Show.

Nel dettaglio, il gradino più alto del podio è stato conquistato per l’Italia da: Formbags, nella categoria Flexo Print on Paper, Medium Web; Grafiche Pradella, nella categoria Flexo Print on Film and Labels – UV Ink Narrow Web; BPK Packaging per Flexo Print on Film Laminated; Trevikart Progest Group per Corrugated Post Print, Coated; dulcis in fundo, Scatolificio Ceriana che oltre al primo posto per la categoria Corrugated Post Print, Uncoated, si è aggiudicato anche il Best in Show come miglior lavoro di questa edizione.

A un soffio dal gradino più alto del podio, tra le aziende italiane seconde classificate figurano Effegidi, Flex Packaging Al e Minova Labels.

Da segnalare infine quattro ottimi terzi posti anche per le “nostre” Cartotecnica Postumia, Imball Center, Scatolificio Ondulkart e Tonutti Tecniche Grafiche.

L’appuntamento è per il prossimo evento, fra due anni, in occasione di Drupa: le aziende italiane che vogliono cimentarsi e raccogliere la sfida lo possono fare candidandosi al Bestinflexo 2022, che avrà luogo a Bologna il prossimo 15 novembre.

L’elenco di tutti i vincitori è scaricabile QUI