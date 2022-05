Zancaner, lo specialista nelle soluzioni di automazione e movimentazione delle bobine nel fine linea ha organizzato un’open house nella nuova sede di Valduggia in provincia di Vercelli. Inaugurato nel 2019, il nuovo stabilimento di circa 7 mila metri quadri ospiterà una linea automatica in funzione in grado di scaricare le bobine da due taglierine, etichettarle, imballarle e pallettizzarle con una linea di finitura pallet automatica.

Zancaner, nasce negli negli ’50 e si specializza da subito nell’industria tessile, per poi inserire nel corso degli anni anche un reparto dedicato alla movimentazione e alla logistica, aprendosi anche a settori come il converting di imballaggi flessibili. Oggi tutta la produzione viene realizzata nella sede di Valduggia, e questo evento a porte aperte sarà anche l’occasione per poter visitare e toccare con mano la qualità dei prodotti Zancaner, progettati e realizzati internamente.

Quello della logistica nel mondo della stampa e trasformazione di imballaggi flessibili è un argomento di strettissima attualità, legato al miglioramento dell’efficienza produttiva ma anche al concetto di Industria 4.0, con il monitoraggio dei dati per una produzione sotto controllo anche in uscita dalle taglierine-ribobinatrici e nel passaggio finale dal pallet alla spedizione.

Dopo la presenza alla fiera ICE di Monaco dello scorso marzo, il primo appuntamento a una fiera dedicata al settore del converting di imballaggi flessibili, ecco dunque il momento di aprire le porte del proprio stabilimento per un evento imperdibile dedicato ai converter italiani e non.

“Flessibilità, varietà di soluzioni ed esperienza nel settore sono i nostri punti di forza, che ci permettono di risolvere le difficoltà che si incontrano nella gestione delle bobine migliorando significativamente la produttività, la tracciabilità e la sicurezza del processo”, dice Lorenzo Scoccini sales manager di Zancaner.

L’open house si terrà la settimana dal 30 Maggio al 3 Giugno (2 Giugno escluso) e dal 6 Giugno al 10 Giugno.

Per ulteriori informazioni prego inviare una mail all’indirizzo info@zancaner.it e sarete contattati per organizzare la visita.