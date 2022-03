Grafica Nappa nobilita gli stampati in modo industriale con Heidelberg

L’investimento in una nuova Heidelberg Speedmaster con configurazione speciale permette di contenere tempi e costi con garanzia di massima qualità

Grafica Nappa investe in una Heidelberg Speedmaster XL 106 – 5 + LYY – 1 + L per rispondere all’esigenza di una gestione industriale della nobilitazione degli stampati.

Con oltre un secolo di vita – è stata infatti fondata nel 1919 – Grafica Nappa è un punto di riferimento nel panorama delle arti grafiche italiane. Un’azienda resiliente che in più di 100 anni ha portato avanti 4 cambiamenti di processo e di prodotto e che è diventata una certezza nei settori della stampa commerciale, per poi, nel tempo, espandere i propri orizzonti alla cartotecnica e alle etichette IML. Oggi, sotto la guida della terza e della quarta generazione della famiglia Nappa, Grafica Nappa si rivolge a una vasta gamma di settori nel mercato del packaging: dalla moda al lusso, dalla finanza ai trasporti, dalla pubblicità all’Horeca, dall’arte alla fotografia, dal food al beverage, dalla farmaceutica alla cosmetica fino all’elettronica di consumo.

Settori diversi alle cui esigenze Grafica Nappa risponde con professionalità e concretezza, garantendo standard di alto livello qualitativo e una spiccata attenzione alla sostenibilità in ogni fase della lavorazione.

In quest’ottica si inserisce l’aggiunta della Speedmaster XL 106 – 5 + LYY – 1 + L a un parco macchine già all’avanguardia. La configurazione particolare della macchina permette di gestire i gruppi stampa e le unità di verniciatura sia con tecnologia convenzionale che UV, in modo tale da poter nobilitare gli stampati in un unico passaggio. In questo modo viene assicurato un risparmio in termini di tempi e costi di lavorazione, garantendo al contempo la massima qualità.