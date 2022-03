Canon annuncia che la stretta collaborazione con Plockmatic, fornitore di soluzioni di finitura per aziende di stampa e spedizione in tutto il mondo, ha portato alla perfetta integrazione in linea della stampante inkjet digitale a foglio singolo Canon varioPRINT iX-series con la verniciatrice Plockmatic DigiCoater Pro 400 HD LED.

Grazie alla qualità di stampa pari a quella offset, all’elevata produttività e all’evidente efficienza in termini di costi, varioPRINT iX-series si è dimostrata l’investimento ideale per gli stampatori commerciali e online. L’integrazione con il sistema DigiCoater Pro 400 HD LED incrementa ulteriormente la flessibilità applicativa, rendendo la stampante una soluzione ancora più interessante. La combinazione delle due tecnologie consente ora ai clienti varioPRINT iX-series nell’area EMEA non solo di realizzare applicazioni con verniciatura UV di alta qualità ma anche di farlo alla velocità nominale del motore in un unico flusso di lavoro automatico.

Gli utenti varioPRINT iX-series che operano nel settore della stampa commerciale e desiderano produrre biglietti da visita, cartoline, materiale fotografico, copertine di libri e riviste e altre applicazioni in cui la verniciatura rappresenta un’aggiunta di valore, possono ora massimizzare la produttività collegando DigiCoater Pro 400 HD LED in linea. L’integrazione tra i due sistemi elimina sia l’esigenza di interventi manuali sia il rischio di una limitazione della capacità produttiva e consente agli stampatori commerciali di realizzare prodotti con una finitura lucida di pregio e di soddisfare l’esigenza di tempi operativi rapidi. La scelta di utilizzare una vernice per la produzione di queste applicazioni permette di ottenere risultati di grande effetto. Inoltre, la verniciatura protegge i materiali stampati da usura, acqua, sporco e cibo.

Grazie alla bassa copertura della verniciatura richiesta per completare il processo di polimerizzazione UV (solo 2 – 4 g/m2 di vernice), la nobilitazione della stampa è molto più economica rispetto alle tecnologie tradizionali che utilizzano 15 – 30 g/m2 di vernice. Poiché entrambi i sistemi funzionano alla stessa velocità, è possibile stampare il materiale quindi trattarlo con DigiCoater senza compromettere le prestazioni o la velocità della stampante varioPRINT iX-series. Inoltre, le stampe verniciate vengono consegnate a temperatura ambiente, per cui i fogli sono immediatamente pronti per essere sottoposti a ulteriori processi di finitura.

Grazie alla connessione tramite interfaccia SFD aperta, la comunicazione bidirezionale tra varioPRINT iX- series e Plockmatic DigiCoater Pro 400 HD LED si traduce in un flusso di lavoro end-to-end particolarmente efficiente. L’interfaccia assicura un livello di compatibilità e automatizzazione tale che il controller PRISMAsync del motore di stampa può rilevare facilmente eventuali errori di stampa e consentire a varioPRINT iX di ristampare automaticamente solo le singole pagine interessate e non l’intero lavoro.

“Ancora una volta, Canon ha consentito ai propri clienti di raggiungere tassi di produttività più elevati e tempi operativi più rapidi utilizzando l’automazione resa possibile dall’integrazione in linea. L’elevata qualità di stampa di varioPRINT e le funzionalità di nobilitazione di Plockmatic DigiCoater Pro 400 HD LED rappresentano un’abbinata vincente per qualsiasi stampatore commerciale che desideri trarre vantaggio dalla crescente richiesta di stampe nobilitate. Abbiamo trovato un modo per consentire ai nostri clienti di ampliare il loro portfolio di prodotti e incrementare i margini di profitto, ottimizzando al tempo stesso l’impatto delle applicazioni e riducendo al minimo i costi di produzione”, ha detto Hayco Van Gaal, Vice Presidente della divisione Sales and Service, Commercial Printing EMEA di Canon Europe.

Parlando della collaborazione con Canon, Johan Mikaelsson, Plockmatic Group’s VP Business Unit Inline & Group Technical Support, afferma: “La tecnologia innovativa di DigiCoater Pro 400 HD LED consente agli stampatori commerciali di incrementare il valore delle applicazioni stampate e abbattere il costo della produzione. Pensiamo che l’integrazione di DigiCoater Pro 400 HD LED con la stampante Canon varioPRINT iX-series rappresenti un abbinamento perfetto che promuoverà la crescita del business e della soddisfazione del cliente”.