Heidelberg showtime: evento digitale per presentare le ultime innovazioni

“It’s Showtime” è lo slogan scelto da Heidelberg per l’evento internazionale dedicato ai clienti che si terrà il 23 giugno 2021, per presentare diverse novità per il settore commerciale, imballaggio ed etichette. Le soluzioni intelligenti che le aziende di stampa possono utilizzare per aumentare ulteriormente la loro competitività saranno dimostrate durante dei brevi live streaming. Chiunque, nel mondo può partecipare all’evento gratuito che si terrà in otto lingue diverse in diversi momenti della giornata, parallelamente alla fiera China Print di Pechino. La registrazione è già aperta.

“L’innovazione è un dovere e un processo continuo per Heidelberg nel suo ruolo di leader tecnologico, e siamo nuovamente a presentare le nostra ultime innovazionie ai clienti, a soli nove mesi circa dalla nostra settimana dell’innovazione, grande successo dello scorso autunno”, dice Ludwig Allgoewer Responsabile Globale Sales e Marketing.

Oltre all’evento del 23 giugno, gli specialisti di Heidelberg saranno a disposizione per discussioni personali approfondite sulle presentazioni. Chiunque desideri fissare un appuntamento per parlare con gli esperti può farlo attraverso il sito heidelberg.com/showtime/en/