Questo importante evento del settore riunirà dirigenti di alto livello, analisti del settore e influencer del mercato per dimostrare il potenziale di crescita nella produzione di imballaggi con la stampa offset.

Agfa ha annunciato i dettagli della prossima Value Conference del 29 novembre 2022, alla quale parteciperemo anche noi di Converter, infatti l’azienda si sta preparando ad accogliere gli esperti della stampa offset per gli imballaggi all’esclusivo evento di Bruxelles, in Belgio. L’obiettivo della conferenza europea è dimostrare un valore quantificabile che consentirà agli stampatori offset e ai converter di migliorare le loro attività ed essere più redditizi.

L’Agfa Value Conference, che avrà luogo presso l’esclusiva sede del Quartier Papier, vicino all’aeroporto di Bruxelles, è pensata appositamente per il settore offset, ma va oltre i confini della stampa per proporre nuove idee e nuove tendenze provenienti dal più ampio mondo dell’innovazione aziendale.

Protagonista della giornata il divulgatore Kevin Jackson che farà il primo intervento e condividerà i suoi pensieri sull’aspetto dell’evoluzione e su come le aziende possono raggiungere il loro pieno potenziale di crescita. L’agenda prevede anche presentazioni di relatori esperti di Koenig & Bauer, Smithers, Intergraf e Tag, tra gli altri, che si uniranno agli esperti del settore degli imballaggi e ai clienti di Agfa per presentare un programma coinvolgente di colloqui approfonditi, presentazioni informative e casi di studio reali. Gli argomenti includeranno le tendenze nella tecnologia della stampa offset, il futuro della stampa degli imballaggi, la gestione del colore per i proprietari di marchi, l’impatto del Green Deal dell’UE, l’implementazione del software in azione e la sostenibilità degli imballaggi.

Nell’ambito del suo quadro ECO3 di soluzioni sostenibili, Agfa discuterà di come le sue ultime innovazioni nella tecnologia di retinatura, nel flusso di lavoro, nell’automazione dei processi e nelle lastre di stampa offset, combinate con un’eccezionale offerta di servizi, offrano un vantaggio competitivo che consente a stampatori e trasformatori di risparmiare sui costi e lavorare in modo più efficiente.

“Dal momento che il settore degli imballaggi continua a crescere di anno in anno, ci sono notevoli opportunità per gli stampatori offset e i trasformatori di espandere la propria attività con le soluzioni Agfa sostenibili e per la riduzione dei costi”, commenta Joan Vermeersch, VP Marketing and Technology. “Agfa Value Conference è il primo di una serie di eventi incentrati specificamente su questo entusiasmante mercato, perché vogliamo fornire apprendimenti pratici e idee ispiratrici per aiutare le aziende a migliorare i profitti pur continuando a fornire prodotti stampati di altissima qualità”.

Dettagli sul programma dell’evento su www.value-conference.com