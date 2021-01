Flint Group presenta XSYS, nuova divisione per il mondo della stampa flexo e tipografica

La nuova divisione unisce Flint Group Flexographic e Xeikon Prepress per rafforzare l’offerta di soluzioni per i settori della flessografia e della tipografia con tre sottodivisioni: Lastre, Maniche e Prestampa

Flint Group ha annunciato il lancio di XSYS: una nuova divisione nata dall’unione tra Flint Group Flexographic e Xeikon Prepress. Benché le due realtà collaborino strettamente da tempo nei mercati della flessografia e tipografia, questo allineamento formale favorirà ulteriormente la collaborazione e l’innovazione per il gruppo e i suoi clienti.

“Con l’integrazione di Xeikon Prepress e Flint Group Flexographic, stiamo completando il quadro e implementando un cambiamento nella nostra strategia per diventare fornitori di soluzioni complete per il settore della prestampa flessografica”, spiega Dagmar Schmidt, presidente di XSYS. “Con questa nuova divisione stiamo mettendo insieme ciò che abbiamo in comune: lastre, apparecchiature di sviluppo (con e senza solventi), espositori, maniche e adattatori. Il nome della divisione deriva da ThermoFlexX, nyloflex, Xpress e altri marchi contenenti la X combinati con il termine Systems per formare, appunto, XSYS”.

Friedrich von Rechteren, Global Commercial Vice President di XSYS aggiunge: “con un portafoglio completo e un nome d’impatto vogliamo ispirare non solo i clienti ma anche i nostri colleghi. Capacità di comprendere, Flessibilità e Coerenza, sono i nostri valori chiave e le garanzie che assicuriamo a clienti e partner. I nostri valori sono ciò che ci distingue dalla concorrenza come realtà proattiva e orientata al futuro nel settore della flessografia. I clienti possono contare su di noi e sulla qualità dei nostri prodotti e servizi. Allo stesso tempo, siamo in grado di offrire loro flessibilità e libertà decisionale: un fattore chiave nel mondo di oggi e ancora di più in futuro.” Il nome è l’espressione di una nuova missione e una nuova visione, accompagnate da un logo e un sito Web dedicati.

I prodotti e marchi esistenti che saranno incorporati in XSYS includono lastre e attrezzature termiche e con solvente nyloflex®; lastre e attrezzature tipografiche nyloprint®; solventi nylosolv®; maniche e adattatori rotec®; espositori ThermoFlexX TfxX; sviluppatrici per lastre ThermoFlexX Catena e soluzioni per la creazione di micro strutture superficiali. Il tutto opererà sotto il marchio XSYS, conservando i marchi esistenti, perchè già ben noti sul mercato. “Siamo certi che offrendo questi prodotti da una divisione unica consolideremo ulteriormente la loro forza competitiva” aggiunge Schmidt. “La nostra divisione è focalizzata principalmente sulle lavorazioni di prestampa fino alla realizzazione delle maniche, così possiamo essere presenti anche in sala stampa. Siamo organizzati in tre sottodivisioni che collaboreranno strettamente: Prestampa, Lastre e Maniche”.