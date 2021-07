DS Smith si espande nel digitale e lancia ePack, la prima piattaforma di e-commerce del settore, in Italia e Spagna.

L’espansione e l’investimento nel digitale dell’azienda di packaging sostenibile mira a capitalizzare la crescita prevista del 57% dell’e-commerce europeo entro il 2025, in seguito alla pandemia e alla conseguente transizione verso l’online di rivenditori e consumatori in tutto il continente.

Nell’ultimo anno, anche a causa della crisi sanitaria, si è registrata una crescita esponenziale dell’e-commerce. Settori quali l’abbigliamento e l’alimentare sono cresciuti esponenzialmente, in particolare quest’ultimo dal 2020 ha visto crescere gli acquisti online dal 9% al 63%. ePack, con l’intento di sostenere la crescita di questi settori, offre imballaggi sostenibili al 100% agli e-retailer. L’online shopping di DS Smith metterà a disposizione soluzioni di packaging ecologiche, come sacchetti di carta per la spedizione o box in fibra completamente riciclabili per le consegne.

La decisione è stata presa in seguito allo sviluppo senza precedenti delle vendite online di DS Smith nel Regno Unito, dove il suo e-commerce ha rilevato uno sviluppo della domanda del 700% negli ultimi dodici mesi. L’espansione digitale supporta la presenza di DS Smith in tutta Europa, dove oltre 200 fabbriche producono imballaggi completamente riciclabili e paper-based per i più grandi brand del mondo.

“Il modo in cui viviamo e facciamo acquisti è cambiato drasticamente nell’ultimo periodo e, anche con i primi segnali di ripresa, la domanda per l’e-commerce è ancora forte. Il packaging può avere un ruolo fondamentale all’interno di questo cambiamento; infatti, il nostro investimento nel digitale e l’espansione della nostra offerta web in Europa è il riflesso delle esigenze dei nostri clienti, in costante cambiamento. La piattaforma ePack è gestita in maniera sistemica con tutti i nostri punti in Europa, in modo tale da permettere ai rivenditori di accedere ed utilizzare packaging su scala globale, contribuendo attivamente alle esperienze di shopping, soprattutto online”, ha detto Alex Manisty, Group Strategy Director di DS Smith.

Avere a disposizione questa piattaforma, significa per le imprese, dalla più grande alla più piccola, poter acquistare tutti i tipi di packaging online, in un solo punto., ePack offre una gamma di imballaggi sostenibili, con un servizio flessibile, conveniente e veloce.

“I consumatori italiani sono sempre più attenti anche al materiale con cui è fatto il packaging, preferiscono infatti acquistare da brand che utilizzano materiali riciclabili, biodegradabili o facilmente riutilizzabili. Con la crescita dello shopping online, il packaging diventa il primo elemento di contatto fisico tra azienda e cliente, definendone le strategie di sostenibilità e giocando un ruolo di primo piano nel processo di fidelizzazione”, ha commentato Francesco Barsanti, Sales Marketing e Innovation Director Italia.

Un packaging adeguato può aiutare i retailer e i brand a fidelizzare i propri consumatori, riducendo, al contempo, costi materiali, di trasporto e quelli relativi a eventuali danni. Inoltre, va incontro anche alle principali richieste degli Italiani, come evidenziato dal recente sondaggio Ipsos Mori commissionato da DS Smith, che ha mostrato come il 40% richieda un packaging completamente riciclabile; infatti, il 31% di questi ha dichiarato di aver smesso di acquistare prodotti di determinati brand proprio perché i loro imballaggi non erano sostenibili.