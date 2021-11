Il nuovo centro tecnologico Manel Xifra Boada, CTec Girona, è integrato nel centro di produzione di Comexi, e dispone di uno spazio polivalente di 2.500 mq non solo per l’innovazione e lo sviluppo di progetti di ricerca e sviluppo, ma anche per formazione, consulenza, dimostrazioni e un laboratorio industriale. Saranno nove le macchine previste per la produzione di imballaggi flessibili. Inoltre in collaborazione con aziende leader del calibro di Esko, DuPont e Asahi, il centro disporrà di un’area di prestampa all’avanguardia. A livello globale, il nuovo centro sarà un punto di riferimento, non solo per la sua grandezza e versatilità, ma come luogo di espressione della sostenibilità aziendale e del progetto industria 4.0, obiettivo primario di Comexi. Questa inaugurazione conclude la prima fase di sviluppo; entro i prossimi due anni, CTec Girona sarà completato con altri ampliamenti, rendendolo così un punto di riferimento globale nel settore degli imballaggi, a livello funzionale e di ricerca e sviluppo.

Il nuovo Centro Tecnologico Comexi dispone inoltre degli strumenti più avanzati per quanto riguarda la digitalizzazione dei processi e dei flussi di lavoro di lavoro per stampa e converting. Uno di questi è il Comexi Cloud, una piattaforma di servizi digitali che supporta i clienti nel miglioramento delle prestazioni attraverso l’analisi dei dati di produzione in tempo reale, aiutandoli a costruire e sviluppare siti produttivi più smart.

Il team di CTec Girona non solo gestisce l’esecuzione dei vari servizi offerti, ma sviluppa anche questi nuovi spazi. “Il nostro CTec a Girona è la risposta naturale alle esigenze del mercato, e un esempio dell’importanza dell’innovazione nel nostro settore. Grazie a rinnovati centri tecnologici, offriamo ai nostri clienti le migliori soluzioni personalizzate per le loro attività, rispondendo così alla fiducia che hanno in noi”, sottolinea Manel Xifra, presidente di Comexi.