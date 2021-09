Comexi ha investito un milione di euro nella ristrutturazione dei due centri, con l’obiettivo di offrire servizi migliori ai propri clienti. Questa ristrutturazione è un chiaro esempio del suo impegno per essere vicina ai clienti, promuovendo l’innovazione e la sostenibilità a livello mondiale.

Il Centro Tecnologico Manel Xifra Boada, lo stabilimento Comexi CTec di Girona, è integrato nel centro di produzione dell’azienda; dispone di uno spazio polivalente di 2.500 metri quadrati non solo per l’innovazione e lo sviluppo di progetti di ricerca e sviluppo, ma anche per formazione, consulenza, dimostrazioni e laboratorio industriale. Una volta completati i lavori di ristrutturazione, il centro disporrà di nove macchine all’avanguardia, uno spazio per l’incisione delle lastre offset e un’area di prestampa all’avanguardia, in collaborazione con aziende leader del settore, come Esko, DuPont e Asahi. Girona CTec sarà uno spazio di riferimento a livello internazionale, non solo per spazio e versatilità, ma logica conseguenza del progetto di sostenibilità aziendale e industria 4.0, che si è affermato come obiettivo primario dell’azienda.

Inoltre, entro la fine del 2021, la Comexi North America CTec, con sede a Miami, Florida, inizierà la sua attività con l’installazione di una laminatrice e di una taglierina. L’anno prossimo, nella struttura sarà installata una macchina da stampa flessografica CI. Questo centro avrà la stessa filosofia di Girona CTec. Comexi North America CTec rappresenta un passo avanti non solo per quanto riguarda l’espansione nordamericana dell’azienda, ma anche per la vicinanza e lo sviluppo di soluzioni agili personalizzate per i clienti nordamericani. Il centro tecnologico di 1.000 metri quadrati diventerà uno spazio polivalente per la formazione, la ricerca e la dimostrazione industriale, diventando il punto di riferimento per l’imballaggio flessibile nel mercato nordamericano.

Oltre a questa grande struttura CTec, la presenza di Comexi negli Stati Uniti sarà rafforzata con nuovissimi uffici e un magazzino per i pezzi di ricambio, e un investimento logistico di oltre un milione di dollari USA.

“Entrambe le nostre strutture CTec a Girona e Miami sono la risposta alle esigenze latenti da tempo del mercato e un esempio dell’importanza dell’innovazione nel nostro settore. Grazie ai rinnovati centri tecnologici, offriamo ai nostri clienti in tutto il mondo le migliori soluzioni personalizzate per le loro attività”, commenta Albert López, Global Manager del centro tecnologico.

Nel giugno del 2010, Comexi CTec ha iniziato le sue attività a Girona con un corso avanzato di stampa flexo per clienti in Medio Oriente. Il centro tecnologico nasce con lo stesso obiettivo: trasmettere la conoscenza ai clienti Comexi. Fin dall’inizio, Comexi CTec ha fornito consulenza per varie tecnologie, nonché formazione personalizzata online e presso le strutture dei clienti. Inoltre, ha incorporato l’assistenza clienti a livello di test industriali, ricerca e sviluppo e supporto all’innovazione.

Il nuovo Comexi Technology Center sarà dotato degli strumenti più avanzati per quanto riguarda la digitalizzazione dei processi e dei flussi di lavoro di lavoro per la stampa e la trasformazione. Uno di questi strumenti è Comexi Cloud, una piattaforma di servizi digitali che assiste i clienti nel miglioramento delle prestazioni attraverso l’analisi dei dati di produzione in tempo reale. Di conseguenza, ciò consente loro di costruire e sviluppare impianti produttivi più intelligenti. Comexi Cloud, una piattaforma per visualizzare, compilare, analizzare e archiviare i dati, ha reinventato il modo in cui stampatori e trasformatori gestiscono tutti i tipi di processi.