Asahi Photoproducts ha ottenuto la certificazione PAS 2050 di Carbon Trust per le sue lastre flessografiche con lavaggio ad acqua AWP™-DEF/DEW CleanPrint. La certificazione è il punto di partenza di Asahi per implementare un piano per la gestione delle emissioni di carbonio e sviluppare prodotti in armonia con l’ambiente. L’obiettivo è ottenere presto la certificazione PAS 2060 Carbon Neutral. Questi sforzi sono in linea con la politica di Asahi Kasei Group per la neutralizzazione delle emissioni di carbonio, con l’ambizione di arrivare alla neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 per l’intera organizzazione.

“Da molti anni Asahi Photoproducts è consapevole che il cambiamento climatico è un grave problema globale, che ha un impatto sia sull’ambiente sia sulla società nel suo complesso” spiega Dieter Niederstadt, technical marketing manager di Asahi Photoproducts, società sussidiaria di Asahi Kasei. “La missione del gruppo è stata, e continua ad essere, quella di contribuire alla vita e al modo di vivere delle persone in tutto il mondo. Questa certificazione Carbon Trust è un passo importante per noi verso il raggiungimento dello status di Carbon Neutral. PAS 2050 adotta un approccio di valutazione del ciclo di vita dei processi (LCA) per valutare le emissioni di gas serra associate a beni o servizi, permettendo ad aziende come la nostra di identificare i modi per ridurre al minimo le emissioni per tutto il sistema di realizzazione dei prodotti”.

Per questo studio LCA con Carbon Trust, Asahi Photoproducts ha considerato tutti gli aspetti del sistema per la realizzazione delle lastre flessografiche AWP™- DEF/DEW, dall’acquisizione delle materie prime utilizzate al fine vita dei prodotti. Asahi Photoproducts ha raccolto dati primari dai suoi impianti di produzione per tutti i processi del ciclo di vita del prodotto. Dove i dati primari non erano disponibili, sono stati integrati da dati secondari forniti dal Carbon Trust. Essere in grado di misurare l’impronta di carbonio esistente e stabilire obiettivi specifici per ridurla è il primo passo per diventare Carbon Neutral.

“Nessun individuo, azienda o governo può risolvere da sé la crisi climatica. Ci vogliono una collaborazione e una cooperazione universali e globali per portare il mondo a un punto in cui il deterioramento del clima sia ridotto, o addirittura completamente azzerato. Asahi Photoproducts è orgogliosa di contribuire a questo sforzo a livello mondiale”, conclude Niederstadt.