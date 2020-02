Cartone ondulato: BP Agnati ceduta al Gruppo cinese Dongfang

Guangdong DongFang Precision Science & Technology Co., Ltd. ha acquisito il 60% della società italiana BP Agnati srl attraverso Fosber, di cui possiede il 100% delle azioni.

Agnati è da sempre sinonimo di cartone ondulato in Italia e nel mondo, fondata negli anni ’30 è sempre stata una azienda innovativa nella progettazione e produzione di linee per il cartone ondulato e vanta macchinari installati in tutto il mondo. Dieci anni fa è stata acquisita dal Gruppo Brivio Pierino, cambiando nome in BP Agnati Srl. La compagna ha generato un fatturato da 40 milioni di euro nel 2019.

“L’acquisizione del 60% delle azioni da parte di Fosber rappresenta una svolta significativa”, afferma Alberto Brivio, proprietario e CEO di Agnati. “Avere Fosber come socio è stata una decisione importante. Il dipartimento ricerca e sviluppo è al centro del nostro business e continueremo a progettare le nostre linee di prodotti per garantire ai clienti la miglior tecnologia disponibile sul mercato.”

Continua Brivio: “Siamo un’azienda di medie dimensioni ed entrare nel Gruppo Fosber ci consentirà di migliorare ulteriormente la nostra offerta, soprattutto nel supporto e nell’assistenza post vendita, nella fornitura di parti di ricambio e nella formazione. Clienti storici e nuovi godranno del servizio after sales del leader di mercato Fosber”.Le vendite negli ultimi anni sono state solide, soprattutto grazie allo sviluppo del Quantum nel 2015. Grazie alle sue caratteristiche ideali per ogni tipo di stampa, questa nuova linea è stata accolta favorevolmente dai clienti che producono imballaggi con stampa flexo di alta qualità, offset o digitale.

“Diamo il benvenuto ad Agnati che entra a far parte del Gruppo Fosber, diventando un membro della famiglia Dongfang.” Commenta Yezhi Qiu, CEO del Gruppo Dongfang. “Agnati vanta una gloriosa e lunga storia – oltre 90 anni – ed è conosciuta in tutto il mondo.

Dongfang e Fosber continueranno a fornire supporto per il suo sviluppo. Incoraggiamo l’integrazione aziendale e lo sviluppo sinergico tra varie società: riteniamo che questo matrimonio tra Fosber Group e Agnati costituirà una forte alleanza per entrambi, che consentirà una crescita importante per il Gruppo Dongfang”.

“Siamo lieti di accogliere Agnati dopo la recente acquisizione di Tiruña nel 2019” spiega Massimiliano Bianchi, President e Managing Director di Fosber Group. “Negli ultimi dieci anni Alberto Brivio e il suo team hanno fatto passi da gigante nel consolidare la posizione dell’azienda a livello globale, in particolare con la gamma di ondulatori Quantum. L’inserimento nel Gruppo Fosber consentirà loro di ampliarsi in nuovi mercati, come Nord America e Asia. Diamo quindi loro il benvenuto nella nostra famiglia, in un momento roseo in cui Fosber continua la sua crescita significativa”.