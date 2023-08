Carton Group, gruppo leader nel settore degli imballaggi e controllata dalla società di private equity Waterland, ha firmato un accordo per l’acquisizione delle attività operative di Europoligrafico, fornitore italiano di soluzioni di imballaggio innovative e di alta qualità, con un ampio portafoglio. Europoligrafico ha un fatturato di circa 60 milioni di euro e impiega 210 persone in due siti produttivi in Italia.

L’acquisizione del leader italiano del settore è una tappa decisiva nel percorso di Carton Group per diventare un leader europeo nella fornitura di servizi di imballaggio di qualità. Il venditore è la famiglia Colleoni, che deterrà una quota del nuovo gruppo. I dettagli finanziari della transazione, che è soggetta alle consuete approvazioni normative, non saranno resi noti. Il closing è previsto per l’inizio dell’autunno 2023.

Carton Group è di proprietà della società di private equity Waterland, che vanta un track record di oltre 1000 investimenti e ha 14 miliardi di euro di asset in gestione.

“Con questa acquisizione, stiamo portando il nostro potenziale a un livello superiore. Il nostro obiettivo è sviluppare soluzioni all’avanguardia attraverso processi e servizi innovativi. Ridefiniremo i confini tra prodotto, imballaggio e processo. Non vediamo l’ora di percorrere questa strada insieme, ora ancora più forti, come gruppo accanto ai nostri clienti” dichiara Andrea Wildies, CEO di Carton Group.

Federico Riccio, Direttore Generale di Europoligrafico, aggiunge: “Con Carton Group entriamo a far parte di un gruppo forte. Siamo convinti che questa fusione sia il prossimo passo nella storia di successo della nostra azienda. Beneficiando della rete di clienti e del know-how di Carton Group, continueremo a lavorare sui nostri punti di forza. Insieme a loro siamo ora ben attrezzati per crescere e plasmare il futuro in un ambiente di mercato in rapida evoluzione”.

“Una solida strategia di buy & build è stato uno degli elementi cruciali dei nostri piani di crescita per Carton Group fin dall’inizio. Con Europoligrafico abbiamo trovato un partner perfetto, sia in termini di business sia di strategia, in un altro paese europeo. I nostri obiettivi comuni rimangono ambiziosi: nei prossimi anni vogliamo non solo crescere ulteriormente nel mercato italiano, ancora molto frammentato, ma anche espanderci in altri paesi per formare una rete multinazionale di specialisti dell’imballaggio consumer-oriented, e nel processo attingere a nuove fasce di clientela.” commenta Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner di Waterland