Il parco macchine de La Cartotecnica Fossaluzza, che ha sede a Biban di Carbonera (TV), cresce e di conseguenza si amplia anche l’offerta di prodotti e servizi.

Sinonimo di eccellenza e precisione, Primatech 140 è fornita da Primatech srl, specializzata nella costruzione e assistenza di macchinari nel settore della cartotecnica e delle macchine automatiche per la fustellatura. Primatech 140 è un’ottima soluzione tecnologica per competitività e affidabilità, sia nelle piccole che nelle grandi tirature. Il prezioso know-how dei tecnici stampatori de La Cartotecnica Fossaluzza, unito alle potenzialità della Primatech 100×140 si traduce in una maggior velocità di evasione delle commesse, in maggior precisione e ottimizzazione del rendimento e nella possibilità di stampa su un formato molto ricercato che poche aziende riescono a lavorare, infatti il formato massimo è 102ox1420 mm e anche le grammature e gli spessori lavorabili sono notevoli: minimo 100gr e massimo 4mm (cartone ondulato).

La nuova arrivata in casa LCF è una macchina autoplatina per stampa a caldo e rilievo con una velocità di produzione che arriva fino ai 5000 fogli/ora.