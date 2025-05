Bimec e Flex CA annunciano con soddisfazione un nuovo importante traguardo nella loro strategia di espansione nel mercato statunitense, grazie alla recente installazione e messa in servizio di una taglierina ribobinatrice di ultima generazione presso l’azienda Cello-Wrap Packaging Inc di Farmersville – TX.

Protagonista è la Taglierina Ribobinatrice a cambio automatico TCA 64C+, il modello completamente automatico di Bimec, progettato per garantire massima produttività e grande versatilità operativa. Il successo dell’integrazione di questo impianto nella linea produttiva di Cello-Wrap testimonia l’impegno di entrambe le aziende verso l’innovazione tecnologica, l’efficienza produttiva e la qualità del prodotto finale.

Il cliente, già in possesso di due taglierine ribobinatrici di generazioni precedenti, era alla ricerca di una nuova soluzione per rinnovare il reparto di taglio, ottimizzando i tempi di produzione e riducendo i tempi di fermo macchina. Dopo una prima fase di consulenza tecnica, Bimec ha accolto il team Cello-Wrap presso il proprio stabilimento per una visita agli impianti e una dimostrazione dal vivo del modello TCA 64C+.

Durante le prove, il cliente ha apprezzato le elevate prestazioni della macchina, la qualità dei materiali costruttivi e i numerosi automatismi integrati, progettati per agevolare le operazioni e garantire massima affidabilità nel tempo.

La Taglierina a cambio automatico TCA 64C+ si distingue per il design compatto e il carrello di svolgimento semi-integrato, che assicura un facile accesso all’area di taglio riducendo il rischio di contaminazione da polveri.

Progettato per il taglio con lamette e coltelli circolari pneumatici, l’impianto è dotato di numerosi automatismi tra cui il sistema automatico di posizionamento dei porta-coltelli e di controcoltelli a taglio multiplo, direttamente sincronizzato con lo spostamento automatico del singolo proiettore laser per il posizionamento delle anime ed una stazione di scarico delle bobine che prevede l’apertura/chiusura e la rotazione dei bracci in automatico.

L’impianto, consegnato e avviato con successo a fine febbraio 2025, offre una larghezza utile di 1650 mm, gestisce bobine madre fino a 1000 mm di diametro, riavvolge bobine finite fino a 610 mm di diametro e raggiunge una velocità di 800 m/min, garantendo così elevata produttività e rapidità nelle operazioni di cambio bobina.

Questa collaborazione non rappresenta soltanto la fornitura di un impianto all’avanguardia, ma sancisce l’inizio di una partnership strategica, basata su obiettivi comuni e fiducia reciproca. La scelta di Cello-Wrap di investire in questa soluzione conferma la fiducia nella qualità e affidabilità delle tecnologie Bimec e nelle soluzioni di converting di Flex CA.