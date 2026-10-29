Neni Rossini, Presidente di Giflex, è tra le 100 protagoniste dell’iniziativa FAO 100 Women Heroes in Agrifood Systems and Rural Development, promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) in occasione dell’International Year of the Woman Farmer 2026.

Il riconoscimento celebra donne provenienti da tutto il mondo che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono all’innovazione, alla sostenibilità e alla trasformazione dei sistemi agroalimentari e delle comunità rurali. La cerimonia ufficiale si è svolta il 15 ottobre 2026 presso la sede della FAO a Roma, alla presenza del direttore generale dell’Organizzazione, Qu Dongyu. La cerimonia si è svolta nell’ambito del World Food Forum, l’iniziativa promossa dalla FAO dall’8 al 16 ottobre.

Imprenditrice sammarinese di terza generazione e attuale Presidente di SIT Group, Neni Rossini guida un gruppo industriale a conduzione familiare specializzato nella produzione di imballaggi flessibili con una presenza internazionale che si estende tra San Marino, Italia e Ungheria, circa 1.000 dipendenti e un fatturato di circa 290 milioni di euro nel 2025.

«Proteggere il cibo significa proteggere una risorsa essenziale: il packaging è parte della risposta alla sfida globale della sicurezza alimentare», dichiara Rossini.

Il suo impegno si inserisce in una visione del packaging come risorsa strategica per la sicurezza alimentare e l’accessibilità al cibo: nella vita quotidiana, garantendo che gli alimenti arrivino ai consumatori in condizioni di igiene, qualità e sicurezza, e nelle situazioni di emergenza, contribuendo a preservare e distribuire le derrate alimentari a chi ne ha più bisogno. Un ruolo che, attraverso la riduzione degli sprechi e delle perdite lungo la filiera, contribuisce a rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari e a favorire un accesso più equo al cibo.

La promozione della leadership femminile è un altro tratto distintivo dell’impegno di Rossini. Già Presidente dell’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese (ANIS), nel 2022 ha ricevuto lo Standout Woman Award, riconoscimento che si affianca a un’attività imprenditoriale orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla creazione di valore nei luoghi di lavoro.

La selezione della Presidente di Giflex tra le 100 donne riconosciute dalla FAO rappresenta un’importante occasione per valorizzare il contributo del settore degli imballaggi flessibili alla transizione verso sistemi agroalimentari più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili. Un riconoscimento che porta all’attenzione internazionale anche il ruolo delle competenze industriali, della ricerca e dell’innovazione nello sviluppo di soluzioni capaci di rispondere alle sfide della filiera alimentare attraverso l’eccellenza del sistema packaging Made in Italy. L’Italia dell’imballaggio è una filiera solida, innovativa e competitiva che vale 51,3 miliardi di euro tra produttori di imballaggio e costruttori di tecnologie per il confezionamento, la stampa e il converting.