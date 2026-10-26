Durst incontra il mercato italiano a Viscom 2026

Un nuovo format, una nuova location e un’inedita tecnologia di stampa alla sua prima presentazione in Italia. È questo il mix che caratterizzerà la partecipazione di Durst in qualità di Leading Sponsor a Viscom 2026, in programma il 28 e 29 ottobre presso l’Allianz MiCo Milano. Nell’anno del suo 90° anniversario, l’azienda altoatesina riconferma dunque la propria presenza alla manifestazione di riferimento per il mercato italiano della visual communication, sottolineando l’importanza del dialogo con clienti, prospect e operatori del settore. “Da sempre il nostro obiettivo è costruire con i clienti un rapporto consolidato, basato su collaborazione continua e fiducia reciproca, alimentato anche dagli incontri in fiera,” commenta Alberto Bassanello, Managing Director di Durst Divisione Vendite Italia. “Viscom rappresenta quindi un appuntamento irrinunciabile. Attendiamo con interesse di scoprire la nuova formula della manifestazione e ci auspichiamo una partecipazione significativa”.

Protagonista dell’area espositiva di Durst a Viscom sarà l’ultima nata della famiglia P5, la ibrida P5 350 CORE, al suo debutto italiano. Presentata in anteprima assoluta a FESPA 2026, la nuova soluzione estende il posizionamento della gamma P5 al segmento mid-market, proponendosi come punto di accesso all’ecosistema Durst. Sviluppata con una configurazione “best-of-breed”, P5 350 CORE riunisce tecnologie e funzionalità collaudate del portfolio P5 come i 10 canali colore, il sistema di aspirazione potenziato e le lampade LED che consentono applicazioni con liquid lamination ad alta velocità. Il tutto in una piattaforma progettata per essere “a prova di futuro”. Il sistema incarna, infatti, il concept XT (Extended Technology) di Durst, basato sullo sviluppo continuo, sull’ottimizzazione delle performance e sulla possibilità di evolvere nel tempo attraverso upgrade ed estensioni delle possibilità applicative. “Dopo la presentazione internazionale abbiamo già registrato un riscontro molto positivo, con circa dieci sistemi venduti, di cui tre in Italia, destinati ad applicazioni per il settore degli allestimenti fieristici e degli eventi, per il Large Format e il mondo cartotecnico”, prosegue Bassanello.

P5 350 CORE sarà in funzione per tutta la durata della manifestazione, offrendo ai visitatori l’opportunità di vederla all’opera e approfondirne le potenzialità insieme agli specialisti Durst presenti allo stand.

DURST VI ASPETTA A VISCOM STAND E14