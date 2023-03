Berlin Packaging, il maggiore Hybrid Packaging Supplier® a livello mondiale specializzato nella fornitura di packaging in vetro, in plastica e in metallo e chiusure, partecipa ad Apimell, la più importante Mostra Mercato Internazionale specializzata nel settore apicoltura, dal 3 al 5 marzo a Piacenza Expo.

Ormai da tempo punto di riferimento per il settore food, incluso il mondo del miele, Berlin Packaging si presenta come “one stop shop”, un partner a 360° che combina gli elementi di design & innovation, servizi di industrializzazione e gestione logistica nell’industria del packaging, e a Piacenza Expo mette in mostra le sue svariate possibilità di fornitura e di servizi: soluzioni di packaging personalizzabili, sostenibili e in linea con le ultime tendenze di mercato. Grazie, infatti, al team in house di designer, ingegneri ed esperti di marketing l’azienda è in grado di offrire prodotti unici e innovativi adatti a diverse tipologie di clienti e mercati.

In fiera, presso lo Stand E19, saranno esposte diverse collezioni con proposte sia in vetro che in plastica.

L’offerta dei prodotti in vetro proposta da Berlin Packaging racchiude le soluzioni più richieste nel settore apicoltura, come i vasi in vetro bianco altamente personalizzabili e con relative chiusure.

Tra i prodotti in plastica maggiormente richiesti invece ci sono gli squeezer di diversi formati, i secchi per la preparazione del miele da 20lt, 10lt e 5lt, i barattoli tronco conici e le pilloliere in PET per propoli e pappa reale dove inserire le capsule o le gocce di propoli, grazie ad un’ampia gamma di soluzioni di diverse forme e capacità.

Ma la grande novità dell’offerta di Berlin Packaging ad Apimell, sono i SUP spout, come ci racconta Alessandro Tonoli, CEO di Berlin Packaging Italy: “Le proposte di packaging flessibile con beccuccio per bevande al miele sono più leggere e più compatte rispetto al packaging tradizionale, e garantiscono quindi una significativa riduzione dei costi di trasporto. Possono inoltre essere personalizzate, scegliendo una forma particolare o una grafica dedicata. Si tratta di un prodotto assolutamente innovativo che apre a numerose nuove possibilità di sviluppo di innovazioni sostenibili per questo settore.”