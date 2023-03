ColorConsulting porta con sé un’importante esperienza nella stampa commerciale e nei segmenti del packaging, delle etichette e della stampa speciale.

Alwan Color Expertise, riconosciuta dalle aziende di stampa tradizionali e digitali del Nord America per le sue tecnologie del colore altamente avanzate, soddisferà la crescente domanda del settore del packaging, delle etichette e della stampa speciale del continente grazie al supporto di ColorConsulting USA nuovo importante distributore e azienda impegnata nello sviluppo di tecnologie al servizio del colore. ColorConsulting supporta le aziende di stampa qualunque sia la tecnologia da loro utilizzata e vanta una grande esperienza in tutti gli aspetti dei diversi settori, dalla stampa commerciale al packaging. L’accordo tra le due società è entrato in vigore il mese scorso.

Come parte dell’accordo con Alwan, ColorConsulting supporterà anche i clienti esistenti di Alwan e la rete di consulenti e rivenditori dedicati in Nord America.

Elie Khoury, fondatore e presidente di Alwan, afferma che l’accordo ha anche un senso da un punto di vista della tecnologia. “Oggi, con l’emergere e lo sviluppo di applicazioni di stampa che richiedono sia un’accurata gestione del colore che un’accurata formulazione degli inchiostri, è diventato ovvio che ColorConsultingUSA – con la sua conoscenza della formulazione degli inchiostri e con la sua ColorSoftware Suite – è il partner giusto per far sì che Alwan abbia successo anche nei settori delle etichette, degli imballaggi e della stampa speciale, oltre che nella stampa commerciale offset e digitale.”

“ColorConsulting è lieta di unire le forze con Alwan Color Expertise. Siamo orgogliosi di essere responsabili della seconda più grande base installata di prodotti Alwan dopo il Nord America e di aver reso possibile a centinaia di stampatori di diventare conformi alle norme ISO e certificati G7®, grazie ai software Alwan, i migliori sul mercato” afferma Carlo Carnelli, CEO di ColorConsulting srl e della sua filiale ColorConsultingUSA.

“Ora la nostra attenzione si rivolge al Nord America, dove siamo impegnati a migliorare significativamente il successo del colore per gli stampatori commerciali e packaging. I consulenti e i rivenditori, compresi coloro che sono interessati a una soluzione per la gestione del colore potente, veloce e non proprietaria adatta ad essere applicata nella stampa di etichette, packaging e stampe speciali, dovrebbero contattarci” aggiunge Carnelli.