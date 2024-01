Aperte le iscrizioni all’European Carton Excellence Award 2024

Sono aperte le iscrizioni all’European Carton Excellence Award (ECEA) 2024. Il premio, riconosciuto come il più prestigioso e rispettato dell’industria europea del packaging sostenibile, è promosso da Pro Carton e dall’ECMA (Associazione Europea dei Produttori di Cartoni), premia e sfida l’intera supply chain del cartoncino a presentare le soluzioni di imballaggio a base di fibre più innovative.

Il concorso ha stimolato la realizzazione di alcuni dei migliori packaging sostenibili, diventando un punto di riferimento per i produttori e i designer di tutta Europa. Gli interessati hanno fino al 24 maggio 2024 per inviare le loro proposte, al momento non è prevista alcuna proroga della scadenza.

Il premio è suddiviso in quattro categorie: packaging per alimenti e bevande (in fibra vergine e fibra riciclata) e packaging generale (in fibra vergine e fibra riciclata).

Tutti i progetti che si candideranno parteciperanno automaticamente al Carton of the Year Award e i candidati potranno scegliere di iscriversi al Sustainability Award e/o all’Innovation Award. Il pubblico avrà l’opportunità di votare il design che preferisce, decretando il Public Award. Saranno scelti anche i vincitori del Platinum Award e del Gold Award.

I vincitori saranno selezionati da una giuria di esperti del packaging, che rappresentano i diversi attori della catena del valore del mondo del cartoncino. I giudici valuteranno ciascuna proposta rispetto a criteri rigorosi, tra cui il design grafico e strutturale, le tecniche di produzione, l’efficienza in termini di costi, l’aspetto ecologico, l’innovazione e la convenienza.

L’ultima edizione

La giuria dell’edizione 2023 era formata da Satkar Gidda, consulente leader di branding e design, Susanne Lippitsch, rinomata packaging designer e fondatrice di SL Design e Sanjeev Das, Global Packaging Director del Business Foods and Ice Cream di Unilever.

Il riconoscimento Carton of the Year per il 2023 è stato assegnato al convertitore di cartone spagnolo Alzamora Group e al produttore di cartone Stora Enso per l’innovativo design di confezionamento realizzato per GERnétic di SAS LABOGERS. La giuria ha descritto il packaging vincitore come “la dimostrazione perfetta degli incredibili risultati che si possono ottenere con il cartoncino”.

Winfried Muehling, Direttore Marketing e Comunicazione di Pro Carton, ha commentato: “Vista la crescente tendenza dei consumatori a scegliere soluzioni di packaging sostenibili, l’ECEA punta i riflettori su soluzioni di confezionamento innovative che non solo soddisfano le richieste dei consumatori, ma che al contempo aiutano l’ambiente. I team di Pro Carton e dell’ECMA sono estremamente entusiasti di ritrovarsi a Berlino per ospitare l’ECEA 2024 e celebrare gli sviluppi e le innovazioni più recenti del mondo del cartoncino di tutta Europa.”

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di gala ufficiale che si terrà a Berlino (Germania) il 19 settembre 2024, in occasione del Congresso Annuale dell’ECMA. Iscriversi è facile, visitando il sito.

Pro Carton organizza anche il Pro Carton Young Designers Award (PCYAD) 2024 e il Pro Carton Student Video Award (PCSVA) 2024, che promuovono a livello europeo l’innovazione e la creatività negli imballaggi sostenibili, oltre a celebrare i talenti emergenti nel campo del packaging design sostenibile e della cinematografia. La partecipazione è gratuita e incoraggia gli studenti a conoscere in maniera più approfondita il settore del packaging, offrendo al contempo l’opportunità di migliorare le loro abilità creative.