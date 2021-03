Annunciate le nuove date per Labelexpo Europe and Labelexpo Americas

Tarsus Group, organizzatore degli eventi Labelexpo, ha annunciato che Labelexpo Europe si svolgerà presso il Brussels Expo Center dal 26 al 29 aprile 2022.

La prossima edizione di Labelexpo Americas si svolgerà dal 13 al 15 settembre 2022 presso il Donald E. Stevens Convention Center di Rosemont, Chicago.

Tarsus ha anche annunciato un nuovo evento, Label Congress 2021, che si terrà dal 29 settembre al 1 ottobre 2021 sempre al Donald E. Stevens Convention Center.

Label Congress 2021 comprenderà sessioni di conferenze che coprono tutte le aree tecnologiche dei mercati della stampa di etichette e imballaggi, eventi di formazione, Label Academy Live e l’esposizione di nuove tecnologie, con i principali fornitori che esporranno attrezzature, software e servizi nuovi. Il congresso e le sessioni di formazione saranno accessibili a un pubblico globale.

“A causa della continua incertezza sulla velocità del lancio del vaccino in Europa e sulla possibilità di andare a Bruxelles da parte dei visitatori, abbiamo preso la decisione, dopo aver consultato i nostri espositori, di posticipare Labelexpo Europe ad aprile 2022. Label Congress 2021 sarà il nostro primo incontro fisico per l’industria delle etichette negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia e non vediamo l’ora di accogliere i partecipanti a questo evento così importante”, ha commentato Lisa Milburn, amministratore delegato del gruppo Tarsus Labels, Packaging and Brand Print.

Chris Ellison, amministratore delegato del gruppo OPM Labels & Packaging e presidente della federazione europea delle etichette FINAT, ha commentato: “è sicuramente la decisione giusta spostare Labelexpo Europe ad aprile 2022, quando torneremo a una sorta di normalità per quanto riguarda i viaggi internazionali e i contatti sociali. Io per primo non vedo l’ora di poterlo fare. Mi manca davvero il brusio dei padiglioni della fiera leader mondiale per il settore delle etichette, poter vedere le nuove tecnologie dei principali fornitori del mondo, incontrare vecchi amici e creare nuovi contatti”.