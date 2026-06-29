ALLFORPACK EMBALLAGE PARIS spostata nell’estate 2027

Cambio di programma per ALLFORPACK EMBALLAGE PARIS, che inaugura un nuovo capitolo nel suo percorso di sviluppo. Inizialmente prevista dal 24 al 26 novembre 2026 presso il Quartiere fieristico di Paris Nord Villepinte, la prossima edizione di ALLFORPACK EMBALLAGE PARIS si svolgerà dal 29 giugno al 1° luglio 2027 a Paris Expo Porte de Versailles. Questa decisione assunta in accordo con i partner della manifestazione, apre un nuovo capitolo per il principale salone francese dedicato all’imballaggio e al confezionamento.

Nel cuore di Parigi, una scelta strategica per ALLFORPACK EMBALLAGE PARIS

Lo svolgimento di ALLFORPACK EMBALLAGE PARIS presso il Quartiere fieristico di Paris Expo Porte de Versailles rappresenta una leva fondamentale per rafforzarne l’attrattività. Capitale mondiale dell’innovazione, del design e del business, Parigi offre un contesto ideale per sviluppare opportunità di incontro, networking e business. Facilmente accessibile per tutti, questa nuova location contribuisce inoltre a rafforzare la dimensione conviviale nel cuore della città.

Inoltre, lo spostamento al 2027 consente di inserire in modo più favorevole il salone nei cicli di attività della filiera e di beneficiare di un posizionamento più adeguato nel calendario internazionale dei principali eventi del settore. Un’evoluzione che rafforzerà la disponibilità dei decision maker, la qualità degli scambi e le opportunità di business.

Un’edizione 2027 più federatrice

Oltre al cambiamento di sede e di date, ALLFORPACK EMBALLAGE PARIS apre un nuovo capitolo che gli consente di riaffermare il proprio DNA e la propria unicità.

L’edizione 2027 si distinguerà in particolare per una maggiore presenza di macchinari in funzione. I visitatori potranno scoprire le soluzioni “live”, vedere le tecnologie in azione e cogliere concretamente le innovazioni che stanno trasformando la produzione, la trasformazione e il confezionamento.

Il salone riserverà inoltre un’attenzione particolare alla presenza di operatori qualificati, con l’ambizione di rafforzare la presenza di decision maker, buyer e consulenti provenienti dai mercati francofoni ed europei.

Un salone al servizio di una filiera strategica per l’industria francese

Salone dedicato a tutti gli imballaggi (dalla loro progettazione fino al loro riutilizzo e rigenerazione) per tutti i settori industriali, ALLFORPACK EMBALLAGE PARIS intende proporre nel 2027 una nuova esperienza, con l’ambizione di sostenere attivamente lo sviluppo, la competitività e la trasformazione della filiera francese ed europea dell’imballaggio, in un contesto di profonde trasformazioni economiche, normative e ambientali.

A tal fine, l’edizione 2027 offrirà anche contenuti e interventi di alto livello grazie alla presenza di relatori di riferimento, con l’obiettivo rendere il salone un luogo di confronto, prospettiva e dibattito sul futuro dell’imballaggio.

Con questa nuova edizione, ALLFORPACK EMBALLAGE PARIS conferma la propria ambizione di rimanere l’appuntamento di riferimento per la filiera dell’imballaggio, settore strategico per l’industria e la transizione ecologica.

“ALLFORPACK EMBALLAGE PARIS apre una nuova fase con grande ambizione ed entusiasmo. L’arrivo a Paris Expo Porte de Versailles, la maggiore presenza di macchinari in funzione e il lavoro avviato con gli operatori della filiera ci consentiranno di proporre nel 2027 un’edizione facilmente raggiungibile, ancora più dinamica e più federatrice. Il nostro obiettivo è chiaro: continuare a fare di questo appuntamento un momento chiave per valorizzare le soluzioni, i know-how e l’energia di una filiera strategica in piena trasformazione.”, Chantal De Lamotte, direttrice del salone ALLFORPACK EMBALLAGE PARIS – GRUPPO COMEXPOSIUM.