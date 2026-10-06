Si è tenuta venerdì 2 ottobre, presso l’Istituto Salesiano San Zeno di Verona, l’Assemblea dell’AFC – Associazione per la Formazione Cartaria, realtà specializzata nella formazione tecnica per il settore cartario, che da anni sviluppa percorsi in stretta collaborazione tra aziende e mondo della scuola. L’AFC conta oggi oltre 4.800 tecnici formati e più di 60 aziende partner.

Nel corso dell’Assemblea si è svolto il passaggio di consegne alla presidenza tra Lorenzo Poli, attuale Presidente di Assocarta, ed Eugenio Eger, Amministratore Delegato di Favini S.r.l. e consigliere di Assocarta.

«Sono lieto di poter cedere il testimone a Eugenio Eger, espressione di un’azienda del settore che crede fortemente nella formazione e nel valore della collaborazione tra imprese e scuola. In questi anni abbiamo lavorato perché AFC fosse sempre più un punto di riferimento per la formazione specialistica cartaria, mettendo in relazione le esigenze concrete delle aziende con le competenze dei giovani e dei lavoratori. Sono certo che Eugenio saprà proseguire questo percorso con energia e visione, rafforzando ulteriormente il ruolo della formazione come pilastro della competitività della nostra industria», dichiara Lorenzo Poli.

L’AFC nasce con l’obiettivo di sviluppare competenze specialistiche e percorsi formativi costruiti sulle esigenze della filiera: un modello nel quale, come sottolinea la stessa Associazione, scuola e aziende collaborano attivamente per preparare le professionalità di cui il settore ha bisogno.

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