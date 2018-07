21 Investimenti entra nel capitale di Carton Pack

21 Investimenti SGR S.p.A. fondata da Alessandro Benetton, ha acquisito, tramite il fondo “21 Investimenti III”, la maggioranza di Carton Pack S.r.l., società pugliese leader nello sviluppo e produzione di imballaggi flessibili, carta,cartone e semilavorati plastici a basso impatto ambientale per il settore alimentare, che nel 2017 ha raggiunto un fatturato di circa 80 milioni di euro.

21 Investimenti è stato assistito dall’avv. Stefano Catenacci dello studio Gatti, Minoli Agostinelli per gli aspetti legali della transazione e dal dott. Manfredi Luongo di Nctm Studio Legale per gli aspetti fiscali e di strutturazione dell’acquisizione.