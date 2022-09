Una produzione industriale costante si affida a processi digitali automatizzati. A Fachpack 2022 Zünd si rivolgerà in particolare ai produttori di imballaggi, presentando le sue soluzioni automatizzate per l’efficientamento dei processi di produzione.

Le modalità per ottimizzare la produzione e migliorare l’efficienza e la redditività sono diverse. E qui entra in gioco Zünd, con la sua ampia gamma di soluzioni – dalla preparazione automatizzata e standardizzata dei file di stampa e taglio, alla fornitura per il settore specifico del packaging di sistemi per il monitoraggio e l’analisi della produzione – finalizzate a semplificare le fasi di prelievo e smistamento dei pezzi tagliati e snellire la logistica.

Zünd illustretrà come anche le PMI possano trarre benefici, sia in termini di costi che di riduzione del margine di errore, dall’introduzione di una produzione smart e automatizzata. Gli specialisti del settore potranno vedere dal vivo un sistema di prelievo completamente automatico di pezzi finiti, successivamente posizionati in aree predefinite con l’ausilio di robot controllati dall’interfaccia Pick&Place. La soluzione per la movimentazione dei materiali si chiama Robot PortaTable 130 e consiste in una rulliera su cui è posizionato un braccio robotico collaborativo. Il Robot PortaTable 130 non necessita di recinzione e può essere trasferito rapidamente su un altro cutter Zünd.

I visitatori di Fachpack 2022 potranno vedere il Robot PortaTable 130 in azione con un cutter Zünd G3 M-2500. Il sistema BHS (Board Handling System) consente sia il carico che lo scarico automatico di pannelli, anche di grosse dimensioni. Gli ordini più voluminosi non richiedono più la presenza di un operatore durante l’esecuzione grazie al supporto di questo sistema automatizzato di movimentazione dei materiali. Questa configurazione consente di gestire in maniera efficiente anche tirature brevi just-in-time.

La rimozione dei pezzi e il monitoraggio del lavoro sono resi più efficienti con l’opzione Visualizing, un altro componente dell’interfaccia utente dello Zünd Cut Center e del software del flusso di lavoro. Oltre ad aiutare visivamente gli utenti durante il prelievo e lo smistamento delle parti, consente anche di etichettare gli articoli finiti, là dove richiesto, mentre i codici QR stampati garantiscono una gestione semplice ed efficiente della logistica.

I visitatori alla ricerca di soluzioni per ottimizzare i loro flussi di lavoro troveranno la risposta nel software di monitoraggio e analisi Zünd Connect (ZCO), accessibile via web. ZCO acquisisce le metriche relative alle prestazioni delle macchine Zünd integrate e ne ricava l’efficienza globale dell’impianto (OEE). ZCO evidenzia, inoltre, le perdite di efficienza e fornisce indicatori chiave per aiutare gli utenti a ottimizzare le loro operazioni di taglio.