EDP Award per gli strumenti software Zünd per il taglio automatizzato

Zünd riceve i premi EDP per tre dei suoi software. La giuria ha ritenuto PrimeCenter la «Soluzione migliore per flusso di lavoro», mentre l’opzione Pick&Place Interface e l’Opzione Visualizing sono riconosciute rispettivamente come «Soluzione migliore per la robotica» e «Soluzione migliore come strumento di supporto».

Zünd è conosciuta in tutto il mondo per i suoi sistemi di taglio digitali avanzati e ad alte prestazioni prodotti in Svizzera. Da qualche tempo il produttore svizzero si è fatto conoscere nel settore anche per i suoi software di automazione PrimeCenter per la prestampa e le opzioni Visualizing e Pick&Place Interface per la produzione digitale. Queste ultime sono due soluzioni veramente efficaci per la rimozione e lo scarico delle parti tagliate, che offrono rispettivamente supporto visivo e integrazione robotica. Grazie al suo eccezionale know-how e alla sua esperienza di consulenza, Zünd è diventato un fornitore di soluzioni complete per la gestione dei flussi di lavoro di taglio/finitura e automazione. Il leader di mercato nei sistemi di taglio digitali offre ai clienti soluzioni di flusso di lavoro su misura per ogni fase della produzione digitale. Una giuria di esperti della European Digital Press Association (EDP) ha assegnato a questi due software il premio che li definisce i migliori della categoria: i premi sottolineano i vantaggi delle soluzioni e l’eccezionale rapporto qualità-prezzo.

Il software di automazione PrimeCenter funge da centro di controllo per la creazione di file di stampa e taglio e consente un flusso di lavoro di prestampa estremamente efficiente e produttivo. In pochi clic gli utenti creano lavori di stampa e taglio posizionati perfettamente.

L’opzione di interfaccia Pick&Place consente a Zünd Cut Center – ZCC di controllare un dispositivo robotico, consentendo la rimozione delle parti completamente automatizzata: prelievo, smistamento e posizionamento in posizioni predefinite.

L’opzione di visualizzazione fornisce supporto visivo per la rimozione delle parti. Le parti tagliate sono etichettate tramite proiezione o monitor. L’utilizzatore è in grado di vedere a colpo d’occhio quali parti appartengono a un certo lavoro e può applicare etichette per una funzionalità Track&Trace continua.

Da più di dieci anni EDP esamina prodotti e sviluppi nel settore grafico per premiare l’eccellenza dopo un attento processo di valutazione che coinvolge il comitato tecnico EDP, una giuria di esperti e, infine, l’assemblea generale dei membri EDP.