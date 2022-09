Lo stand Mondi presenterà una gamma delle pluripremiate soluzioni di imballaggio: Advantage StretchWrap, un involucro di carta per pallet che sostituisce l’involucro di plastica; RetortPouch Recyclable, una soluzione monomateriale che contribuisce a costruire un’economia circolare e Mono Formable PP, un film plastico termoformabile completamente riciclabile con proprietà barriera ottimali. Presentata anche la gamma di carte FunctionalBarrier utilizzate in sostituzione dei film plastici. Questi prodotti illustrano l’impegno di Mondi per creare imballaggi sostenibili a partire dal progetto, utilizzando carta ove possibile e plastica quando utile.

“Mentre il nostro mondo è in continua evoluzione, non dobbiamo perdere il focus sulla sostenibilità. L’obiettivo di Mondi è aiutare i nostri clienti a trovare il percorso più adatto. Lo facciamo collaborando e continuando a investire nelle nostre capacità. Non vediamo l’ora di incontrare in fiera i nostri clienti, produttori di macchine e partner per discutere le possibilità”, commenta Johannes Klumpp, direttore della crescita e dell’eccellenza commerciale, Mondi Flexible Packaging.

Mondi ha recentemente annunciato un programma espansivo di investimenti di capitale da 1 miliardo di euro per rafforzare la sua posizione di leader nel mercato degli imballaggi sostenibili. L’azienda è integrata in tutta la catena del valore, gestendo le foreste e producendo pasta di cellulosa, carta e film per sviluppare e produrre imballaggi industriali e di consumo sostenibili. La gestione delle risorse e la collaborazione con i partner garantiscono il suo ruolo unico nel settore dell’imballaggio.