Il webinar esplorerà come EGP™ può aiutare a ridurre l’impatto ambientale della produzione di imballaggi e migliorare l’efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE)

XSYS ha annunciato la sua partecipazione a un webinar organizzato dal produttore di macchine da stampa SOMA il prossimo 2 novembre 2021. Intitolato “Stampa efficiente ed ecocompatibile”, il webinar mostrerà ai trasformatori come possono aumentare la produttività e la sostenibilità implementando la metodologia EGP™ nel loro flusso di lavoro. Oltre alle presentazioni tecniche, i partecipanti potranno assistere alla stampa dal vivo di un lavoro e vedere quali sono le necessarie modifiche sulla macchina da stampa per una stampa EGP™.

Simon Top, Product Manager di XSYS, terrà una presentazione per illustrare la soluzione EGP™ completa e la proposta di XSYS, che si concentra su qualità di stampa, sostenibilità e costi. Un campione di stampa prodotto da XSYS in collaborazione con SOMA, con lo specialista di prestampa Marvaco e con Flint Group Packaging Inks dimostrerà l’elevata qualità di stampa e la migliore eco-efficienza che si possono ottenere con EGP™.

“Gli eccezionali risultati di stampa e gli evidenti risparmi sui costi confermano chiaramente la sostenibilità della tecnologia EGP™ e dimostrano la qualità e la versatilità delle nostre lastre nyloflex®, dell’esposizione ThermoFlexX con micro-retinatura Woodpecker, dell’esposizione Catena-E e la tecnologia termica nyloflex® Xpress. XSYS fornisce tutto in un’unica soluzione. Oltre ai nostri prodotti, disponiamo di un ottimo servizio tecnico che ha esperienza in prestampa e in stampa e che offre un rapido servizio di assistenza remota e supporto in loco. Il prossimo webinar mostrerà come trarre il massimo vantaggio da questa soluzione completa”, afferma Stephan Reis, Global Marketing Director di XSYS.

Sviluppato da Marvaco, EGP™ è una soluzione innovativa per la stampa flessografica che si basa su un set fisso di inchiostri, solitamente CMYK con arancione, verde e/o viola più bianco opzionale, per produrre tinte piatte e stampare in flexo con risultati di alta qualità e in modo più efficiente, ecologico e conveniente. Eliminando i colori spot premiscelati e consentendo all’inchiostro di rimanere nelle stazioni di stampa tra un lavoro e l’altro, è possibile ottenere risparmi significativi. Questo metodo richiede solo la sostituzione delle lastre di stampa durante i cambi di lavoro, il che si traduce in meno scarti di inchiostro e supporti e in un aumento dei tempi di attività della macchina da stampa.

Originariamente progettato con 25 colori spot, il campione di stampa da mostrare durante il webinar sarà stampato in EGP™ a sei colori, CMYKO più bianco. SOMA stamperà su una macchina da stampa flessografica OPTIMA2 CI utilizzando lastre nyloflex® XAH Digital con retini Woodpecker Sharp e Woodpecker Nevis che sono stati prodotti con un sistema termico nyloflex® Xpress di XSYS. Poiché offre uniformità in termini di qualità e stabilità durante la stampa, il sistema nyloflex® Xpress riduce i COV dannosi e produce le lastre in meno di un’ora. Questo sistema termico per la produzione di lastre ha dimostrato di ridurre i consumi di energia elettrica fino al 94% rispetto alla produzione con sistemi a solvente.

Gli inchiostri certificati EGP™ saranno forniti da Flint Group Packaging Inks. Progettato pensando all’ambiente e sviluppato per promuovere economie circolari negli imballaggi flessibili, ZenCode offre prodotti di alta qualità che consentono ai trasformatori di soddisfare le rigorose normative sugli imballaggi.

“In XSYS, continuiamo a lavorare a stretto contatto con altri partner leader del settore per sviluppare soluzioni che consentano agli stampatori di bilanciare gli impegni ambientali con la loro volontà di far crescere le proprie attività e aumentare la produttività”, afferma Reis. “EGP™ è anche una soluzione ideale per i proprietari di marchi che desiderano migliorare la sostenibilità e soddisfare l’aumento della domanda dei consumatori di prodotti più ecologici”.

Per registrarsi al webinar, seguire questo link: soma-eng.com/egpwebinar