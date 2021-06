XSYS ha annunciato l’implementazione di una struttura di vendita diretta e assistenza in Italia per servire l’importante mercato europeo degli imballaggi con le sue soluzioni innovative. XSYS Italia S.r.l. avrà sede a Milano.

Per molti anni, Flint Group ha fatto affidamento con successo su Heidelberg come partner strategico per la distribuzione sul mercato italiano di marchi consolidati, tra cui nyloflex®, Xpress, nyloprint®, nylosolv®, espositori ThermoFlexX e linee Catena per lo sviluppo delle lastre. Tuttavia, con la recente costituzione della nuova divisione XSYS che riunisce tutte le attività di prestampa di Flint sotto un unico brand, una valutazione dell’attuale strategia di go-to-market ha rilevato che i principali mercati nazionali avrebbero avuto dei vantaggi con la creazione di una sede locale.

“Siamo molto grati per l’eccellente supporto che abbiamo ricevuto da Heidelberg in Italia negli ultimi due decenni”, afferma Friedrich von Rechteren, XSYS, vice presidente Global Commercial, “è giunto il momento di fare un passo avanti e offrire ai clienti un accesso diretto a tutti i vantaggi del nostro portafoglio di prodotti insieme al nostro servizio rapido di supporto.

L’implementazione della nuova strategia vedrà tutte le funzioni di vendita e assistenza rilevate dal team XSYS, con la logistica integrata nella rete europea esistente. Per i clienti italiani, ciò garantirà un supporto rapido ed efficiente in tutto il paese, supportato dal servizio di supporto remoto XSYS.

I neo nominati Sales Manager Roberto Malagu, Marco Cremonini e Alessandro Casella e il Sales Operations Officer Luigi de Luce, così come il servizio tecnico gestito da Cristian Marchesini, stanno rafforzando il team di vendita del Sud Europa per coprire anche il mercato italiano e dare ai clienti accesso diretto alla consulenza degli esperti XSYS.

“Finalmente possiamo fornire un’offerta coerente che assicura ai clienti pieno accesso al nostro innovativo portafoglio di marchi per la stampa flessografica e tipografica”, continua von Rechteren. “Sono estremamente lieto di accogliere i nostri nuovi membri nel team XSYS mentre iniziamo la nostra nuova avventura italiana ed espandiamo la nostra presenza in un momento cruciale”.

XSYS continuerà a collaborare con il distributore Ulmex per maniche e adattatori Rotec per il mercato italiano. La nuova sede sarà in operativa dal 1° luglio 2021.