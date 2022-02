Un design colorato e vibrante, che rafforza l’identità dell’evento mentre fornisce una nuova visione, che guarda al futuro, evidenziata dal nuovo claim “the future of luxury packaging”. Creato da Butterfly Cannon, design agency indipendente con sede a Londra, il nuovo logo di Packaging Première si allinea con quelli degli eventi dedicati al packaging deluxe e premium facenti parte del network internazionale di Easyfairs, società tra i 20 top player del settore dell’organizzazione di eventi e fiere a livello mondiale. Un’identità forte e coerente, trasversale alle città di Londra, Parigi e Milano, in cui si tengono eventi come ADF (Aerosol Dispensing Forum, l’unica fiera annuale dedicata al mondo degli aerosol e dei sistemi di erogazione), PCD (Packaging of Perfume, Cosmetics & Design, la manifestazione leader mondiale per gli innovatori del packaging nei mercati dei profumi, dei cosmetici e del personal care) e PLD (Packaging of Premium & Luxury Drinks, focalizzata sul packaging per vini e alcolici, birre e bevande analcoliche premium). La tela bianca e pulita, incorniciata da un nastro blu zaffiro, è stata progettata per animare la nuova identità visiva, seguendo un approccio innovativo e orientato al futuro. Packaging Première continuerà ad essere un evento altamente specializzato, indiscusso leader nel connettere la packaging community e abile nell’offrire una continua fonte di ispirazione e innovazione.

La prossima edizione di Packaging Première si svolgerà a Milano dal 24 al 26 maggio 2022 presso Fieramilanocity e sarà arricchito dalla presenza di PCD Milan, che, sin dal suo lancio a Parigi nel 2001 è diventato l’evento leader mondiale per la beauty packaging community. PCD è stata la forza trainante nell’innovazione del beauty packaging e rappresenta la vera eccellenza del packaging primario. La sua reputazione duratura, grazie a 20 anni al servizio della community, rende PCD l’evento che detta le regole nel packaging per profumi, cosmetici e personal care anno dopo anno. “Siamo molto entusiasti del percorso che stiamo intraprendendo, volto a consacrare Packaging Première come l’evento di riferimento per il packaging deluxe a livello internazionale. Il nostro obiettivo è quello di creare esperienze uniche per la nostra community, che ci segue attraverso i social media, ma anche negli eventi e nelle iniziative digitali che realizziamo durante il corso dell’anno. L’identità forte e unica di Packaging Première farà da volano alla prima edizione di PCD Milan, rendendo ancora più imperdibile questo tanto atteso appuntamento”, dichiara Pier Paolo Ponchia, Founder e Director di Packaging Première.

La decisione strategica di Packaging Première e PCD Milan di unire le forze è fondamentale per connettere le persone e celebrare l’innovazione, per dare l’opportunità di presentare i progetti più originali, condividere idee e pensieri, scoprire nuove tecnologie e materiali e creare il packaging che sedurrà i consumatori del futuro. Packaging Première e PCD Milan 2022 saranno il punto di incontro per l’influente community di sviluppatori, designer e fornitori di packaging, offrendo il palcoscenico perfetto per valorizzare l’intera filiera, dal packaging primario a quello secondario.